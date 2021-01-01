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Вдалося запобігти ушкодженню мозку: у лікарні на Волині зробили дві унікальні операції

Вдалося запобігти ушкодженню мозку: у лікарні на Волині зробили дві унікальні операції
У відділені інтервенційної радіології Ковельського МТМО здійснили дві унікальні операції.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Пацієнти - чоловік 79 років та 70-літня жінка, потрапили до лікарні у критичному стані – з ішемічним інсультом (тромбозом артерій головного мозку). Кожна хвилина мала значення для збереження здоров’я та порятунку життя, кажуть лікарі. Аби не дати загинути тим ділянкам мозку, до яких раптово припинилося надходження кисню, хворим терміново провели ендоваскулярну тромбоекстракцію - інноваційний метод лікування інсульту, який почали використовувати у Ковельському МТМО.

Через прокол в стегновій артерії команді лікарів у складі судинного хірурга Олександра Голуба та нейрохірурга Юрія Новака успішно вдалося видалити тромб із судин мозку.

Метод ендоваскулярної тромбоекстракції вимагає чіткої взаємодії та швидкої координації роботи усіх спеціалістів на кожному етапі надання допомоги: від дверей приймального відділення до операційної, наголошують медики. Завдяки злагодженій роботі медиків Ковельського МТМО ушкодженню мозку пацієнтів вдалося вчасно запобігти. Кровотік відновлено повністю. Пацієнти отримали шанс повернутися до повноцінного життя.
Вдалося запобігти ушкодженню мозку: у лікарні на Волині зробили дві унікальні операції
Вдалося запобігти ушкодженню мозку: у лікарні на Волині зробили дві унікальні операції
Вдалося запобігти ушкодженню мозку: у лікарні на Волині зробили дві унікальні операції

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Теги: медицина, операція, Волинь
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