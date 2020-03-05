Свято бджолярів: у центрі міста лучан пригощають пасічники з усієї України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
Православні відзначають Яблучний спас. А пасічники – ще й своє професійне свято. Поки лучани святять кошики у Свято-Троїцькому соборі, неподалік на них вже чекають бджолярі. Ярмарок пасічників не обійшовся лише медом.
Тут – ще й інші смаколики, косметика і навіть вулики, йдеться в сюжеті 12 каналу.
У своє професійне свято – День бджоляра – пасічники з’їхалися з різних куточків Волині, аби розповісти про усі тонкощі роботи і, звичайно, пригостити лучан. Окрім самого меду, медовухи та воскових виробів, на ярмарку – ще й лікувальні засоби та косметика з меду.
Чого б волинські бджолярі не вигадали – усіх об’єднує одне правило: у цю справу вони вкладають душу. Інакше поладнати з бджолами неможливо.
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Тут – ще й інші смаколики, косметика і навіть вулики, йдеться в сюжеті 12 каналу.
У своє професійне свято – День бджоляра – пасічники з’їхалися з різних куточків Волині, аби розповісти про усі тонкощі роботи і, звичайно, пригостити лучан. Окрім самого меду, медовухи та воскових виробів, на ярмарку – ще й лікувальні засоби та косметика з меду.
Чого б волинські бджолярі не вигадали – усіх об’єднує одне правило: у цю справу вони вкладають душу. Інакше поладнати з бджолами неможливо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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