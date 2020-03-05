Свято бджолярів: у центрі міста лучан пригощають пасічники з усієї України. ВІДЕО





Тут – ще й інші смаколики, косметика і навіть вулики, йдеться в сюжеті



У своє професійне свято – День бджоляра – пасічники з’їхалися з різних куточків Волині, аби розповісти про усі тонкощі роботи і, звичайно, пригостити лучан. Окрім самого меду, медовухи та воскових виробів, на ярмарку – ще й лікувальні засоби та косметика з меду.



Чого б волинські бджолярі не вигадали – усіх об’єднує одне правило: у цю справу вони вкладають душу. Інакше поладнати з бджолами неможливо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православні відзначають Яблучний спас. А пасічники – ще й своє професійне свято. Поки лучани святять кошики у Свято-Троїцькому соборі, неподалік на них вже чекають бджолярі. Ярмарок пасічників не обійшовся лише медом.Тут – ще й інші смаколики, косметика і навіть вулики, йдеться в сюжеті 12 каналу. У своє професійне свято – День бджоляра – пасічники з’їхалися з різних куточків Волині, аби розповісти про усі тонкощі роботи і, звичайно, пригостити лучан. Окрім самого меду, медовухи та воскових виробів, на ярмарку – ще й лікувальні засоби та косметика з меду.Чого б волинські бджолярі не вигадали – усіх об’єднує одне правило: у цю справу вони вкладають душу. Інакше поладнати з бджолами неможливо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію