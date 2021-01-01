У Польщі українець незаконно працевлаштовував іноземців





Про це повідомляє



Компанія займалася ремонтом та обслуговуванням кораблів і катерів. Нелегальні працівники виконували фізичну частину роботу.



Перевірка встановила, що компанія належить громадянину України, який є головою одноосібної ради.



Керівник підприємства не проінформував відповідні установи про взяття на роботу іноземців. Таким чином 32 громадяни України, Молдови та Білорусі працювали без дозволів та необхідних документів.



За нехтування законом українця оштрафують на 30 000 злотих (близько 210 000 гривень). А іноземців депортують на Батьківщину.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники прикордонної служби у Гдині взяли під контроль фірму, де працювали 67 іноземців. Майже половина з них виконували роботу нелегально.Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на inPoland.Компанія займалася ремонтом та обслуговуванням кораблів і катерів. Нелегальні працівники виконували фізичну частину роботу.Перевірка встановила, що компанія належить громадянину України, який є головою одноосібної ради.Керівник підприємства не проінформував відповідні установи про взяття на роботу іноземців. Таким чином 32 громадяни України, Молдови та Білорусі працювали без дозволів та необхідних документів.За нехтування законом українця оштрафують на 30 000 злотих (близько 210 000 гривень). А іноземців депортують на Батьківщину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію