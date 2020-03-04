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На Волині псевдоподатківці телефонують підприємцям, аби «вирішити» проблеми

На Волині псевдоподатківці телефонують підприємцям, аби «вирішити» проблеми
Телефонні шахраї дзвонять до підприємців Любешівщини, представляються одним із керівників податкової служби Волині і пропонують вирішити проблемні питання за окрему винагороду.

Про це повідомили в секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.

Ці наразі невстановлені особи не мають жодного відношення до податкової служби, наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Більш того, податкова служба активно та ефективно впроваджує дистанційний формат взаємодії з бізнесом за посередництвом електронних сервісів, що виключає особисте спілкування, відтак – суб’єктивний чинник та корупційні ризики.

Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу [email protected], або за номером телефону у м. Луцьку (0332)777171.

Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

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Теги: шахраї, податківці, Волинь
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