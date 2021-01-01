Оприлюднили результати роботи Волинської митниці щодо виявлення порушень. ЦИФРИ

Упродовж січня-липня 2021 року працівники Волинської митниці виявили та припинили 332 порушення митних правил. Загальна вартість вилучених предметів правопорушень – 157,9 мільйона гривень.Про це повідомляють на офіційній сторінці Волинської митниці у фейсбуці.Розповіли також про кількісне співвідношення вилучених предметів правопорушення у справах про порушення митних правил:- тютюнові вироби – 14,7 %,- зброя – 2,5 %,- валюта – 11,5 %- промислові товари – 51,9 %,- транспортні засоби – 8,9 %,- культурні цінності – 0,9 %,- продовольчі товари – 9,6 %,Додають також, що працівники Волинської митниці виявили 161 тисячу пачок цигарок, що намагались незаконно перемістити через митний кордон України. Загальна сума вилучених тютюнових виробів становить 5,5 мільйони гривень.Посадові особи митниці з початку року направили до правоохоронних органів 53 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Предметами правопорушень були наркотичні засоби, психотропні речовини, вогнепальна та холодна зброя, культурні цінності.