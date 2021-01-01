Оприлюднили результати роботи Волинської митниці щодо виявлення порушень. ЦИФРИ
Сьогодні, 17:28
Упродовж січня-липня 2021 року працівники Волинської митниці виявили та припинили 332 порушення митних правил. Загальна вартість вилучених предметів правопорушень – 157,9 мільйона гривень.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Волинської митниці у фейсбуці.
Розповіли також про кількісне співвідношення вилучених предметів правопорушення у справах про порушення митних правил:
- тютюнові вироби – 14,7 %,
- зброя – 2,5 %,
- валюта – 11,5 %
- промислові товари – 51,9 %,
- транспортні засоби – 8,9 %,
- культурні цінності – 0,9 %,
- продовольчі товари – 9,6 %,
Додають також, що працівники Волинської митниці виявили 161 тисячу пачок цигарок, що намагались незаконно перемістити через митний кордон України. Загальна сума вилучених тютюнових виробів становить 5,5 мільйони гривень.
Посадові особи митниці з початку року направили до правоохоронних органів 53 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Предметами правопорушень були наркотичні засоби, психотропні речовини, вогнепальна та холодна зброя, культурні цінності.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці Волинської митниці у фейсбуці.
Розповіли також про кількісне співвідношення вилучених предметів правопорушення у справах про порушення митних правил:
- тютюнові вироби – 14,7 %,
- зброя – 2,5 %,
- валюта – 11,5 %
- промислові товари – 51,9 %,
- транспортні засоби – 8,9 %,
- культурні цінності – 0,9 %,
- продовольчі товари – 9,6 %,
Додають також, що працівники Волинської митниці виявили 161 тисячу пачок цигарок, що намагались незаконно перемістити через митний кордон України. Загальна сума вилучених тютюнових виробів становить 5,5 мільйони гривень.
Посадові особи митниці з початку року направили до правоохоронних органів 53 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Предметами правопорушень були наркотичні засоби, психотропні речовини, вогнепальна та холодна зброя, культурні цінності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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