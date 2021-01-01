У селі Світязь вчителька хімії створює дендропарк. ФОТО

Ніна Озімок створює дендропарк, аби привернути увагу до проблеми зміни клімату. У 2020 вона виграла ґрант від Міністерства довкілля Німеччини, за гроші якого біля школи висадила дендропарк та створила екологічну стежку.



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Як розповіла Ніна Озімок, висаджувати дерева біля школи разом з учнями вона почала у 2006 році. У 2020 році вона взяла участь у конкурсі ідей з екосистемної адаптації довкілля та виграла ґрант на суму 10 тис. євро від Міністерства довкілля Німеччини. У рамках ґранту біля школи вдалось створити дендропарк та екологічну стежку.



Зокрема, цьогоріч перед школою висадили декоративні кущі та алею із 250 самшитів, яка згодом стане живою зеленою огорожею. Невдовзі тут встановлять стенди з інформацією про адаптацію до зміни клімату, місцеву флору і фауну, правила поведінки на природі. Також на території шкільного парку заклали нову альпійську гірку, на якій висадили тиси, ялівці, барбариси та квіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у селі Світязь вчителька хіміїстворює дендропарк, аби привернути увагу до проблеми зміни клімату. У 2020 вона виграла ґрант від Міністерства довкілля Німеччини, за гроші якого біля школи висадила дендропарк та створила екологічну стежку.Про це пише ZAXID.NET. Як розповіла Ніна Озімок, висаджувати дерева біля школи разом з учнями вона почала у 2006 році. У 2020 році вона взяла участь у конкурсі ідей з екосистемної адаптації довкілля та виграла ґрант на суму 10 тис. євро від Міністерства довкілля Німеччини. У рамках ґранту біля школи вдалось створити дендропарк та екологічну стежку.Зокрема, цьогоріч перед школою висадили декоративні кущі та алею із 250 самшитів, яка згодом стане живою зеленою огорожею. Невдовзі тут встановлять стенди з інформацією про адаптацію до зміни клімату, місцеву флору і фауну, правила поведінки на природі. Також на території шкільного парку заклали нову альпійську гірку, на якій висадили тиси, ялівці, барбариси та квіти.

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