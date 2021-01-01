Де на Волині будуть відключати світло 20 серпня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. КТП-218 09:00-16:00 - с. Фалемичі: вул.Прибережна, Центральна, Перспективна, Хутірська.2. ЩТП-427 Л-3 09:00-17:00 - с. Федолрівка: вул Володимирська, 71-83.3. КТП-94 09:00-17:00 - м.Володимир-Волинський: вул.Шевченка, Князів Острозьких, Дрогобицька, Грушевського, Віленська, ФОП Буткевич Костянтин Євгенійович, Магазин "Троянда", ФОП Мочеброда Олена Володимирівна Магазин"Дитячий світ",м. Вол-Волинський Шевченка, 24б, ФОП Морозова Тетяна Юріївна Магазин "Інтер'єр" м. Вол-Волинський Шевченка 29, ФОП Тарасюк Володимир Степанович, Магазин "Колорит", м. Вол-Волинський, Шевченка, 24, ФОП Панасюк Галина Іванівна, магазин "Фреш", м. Вол-Волинський, Шевченка11, Сектор громадянства і міграції, відділ УМВС м. Вол-Волинський, Шевченка, 11, Тер. Центр соцобслуг. Пенсіонерів та непрацездат громадян міськвиконкомубудинок престарілих, м. Вол Волинський Привокзальна 20, ПП "Вікком", магазин, м. Вол-Волинський, Віленська 15, Райагропостач, торгівельна база, м. Вол Волинський, Віленська 15, Володимир-Волинський агротехнічний коледж, Котельня, . Вол-Волинський, Віленська 15, Учбовий корпус №3м. Вол-Волинський, Чернігівська, Гуртожиток 2, м. Вол-Волинський, Чернігівська.Вимкнень споживачів не заплановано.1. КТП№33 09:00-13:00 - с. Мишів: вул.Зелена, Колгоспна, Молодіжна.2. КТП№34 14:00-16:00 - с. Мишів, вул.Шкільна.1. ПЛ-10 кВ Л-59-07 09:00–16:00 - с. Підцир’я, с. Нуйно, вул.Лесі Украінки, Молодіжна, Юридичні споживачі с.Підцир’я, Нуйнівське лісництво.2. КТП-54 10:00-16:00 - с.Видерта, вул. Партизанська, Паші Савельєвоі, Шевченка, ФОП Чикида М.Д.,Кухарик М.К.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 09:00-20:00 - с. Сапогів: вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 08:30-20:00 - смт Олика: вул. І.Франка, буд. 1-3,7,9-22,24-28,33- 38,40,42-45,49,51 вул. Довженка, буд. (непарні) 3-9,15-25,29-33,1а, Олицька ВД Ківерцівська філія, ПрАТ"Волиньобленерго".1. ПЛ-0,4кВ від ТП №24 09:00-17:00 - с.Діброва, Голобська селищна рада.2. ПЛ-0,4кВ від ТП №284 09:00-17:00 - с.Краснодубя.3. ПЛ-10кВ. Л.97-01 (ТП-314; ТП-272(А); ТП-662(А); ТП-746(А); ТП-747(А) 09:00-17:00 - м.Ковель, смт Люблинець, ФОП МірошниченкоШРБУ «ВОЛИНЬРЕМБУД», Сміттєзвалище, «ВДТ-К», АЗС Володимирська «Сосновий бір».4. ПЛ-0,4кВ від ТП №408 09:00-17:00 - м.Ковель, вул.Вербецького,вул.Незалежності, вул.Кармелюка, вул.Грушевського, ФОП Савич М.С., ФОП Чабан В.М., Ковельське управління Державної казначейської служби України Волинської області, ФО Дуда О.Г., Адвокатська контора, Управління освіти ВК Ковельської міської ради, ФОП Тітівалов К.К., ФОП Романюк М.В., ОСББ "Мир-Ковель", УКБ та ЖКГ В, Ковельської міської ради РЖКП №1, Ігнатюк В.А., ФОП Приступа С.В., Приватне підприємство "АКО-ФАРМ", ФО Тимощук О.Д., ФОП Ховайло А.М., ФОП Самчук О.І., ФОП Бордійчук Н.С., ЖБК"Супутник", ФОП Проц А.В., ФО Кушнерук А.Ю., ФО Рижко С.В., Приватна виробничо-торгівельна фірма "Фітоцентр", ФОП Тарасюк С.В., ФОП Романюк М.В., ФОП Слободян О.В., ФОП Хуршудян О.А., ФОП Савич М.С.5. ПС «Сільце 35» ТП-88; ТП-651; ТП-78; ТП-50; ТП-79; ТП-41; ТП-589; ТП-77; ТП-80; ТП-48; ТП-47; ТП-46; ТП-319; ТП-83; ТП-43; ТП-613; ТП-97; ТП 367; ТП-45; ТП-85; ТП 44; ТП-53; ТП-52; ТП 54; ТП-93; ТП-92; ТП 718; ТП-101; ТП-162; ТП 95; ТП-94; ТП-96) - 09:00-17:00 - с.Рудка Миринська, с.Велицьк, м.Ковель, с.Кухарі, с.Сільце, с.Підліси, с.Арсеновичі, с.Угли, с.Підріжжя, с.Кашівка, ТзОВ «ТПК-2013», Велицька сільська рада, Голобське споживче товариствоКовельське МТМО, Селянське (фермерське)господарство "Колос", Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Волинська філія, Відділ гуманітарної політики Велицької сільської ради, Волинська дирекція АТ «Укрпошта», ФО Максимчук І.І, Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря», Св'ято - Різдво - Богородична громада, УПЦ с. Велицьк, Ковельське МТМО, ФОП Киденько О.М, ФОП Польчук А.Ф, Релігійна громада «Живоносне джерело» Української православної церкви, ФОП Топоровський О.Є, ТзОВ «Вежа», Селянське (фермерське) господарство «Весна» ПАТ «ВФ Україна», Св'ято-Дмитрівська громада Української православної церкви с.Підліси, Ковельська районна державна лікарняветеринарної медицини, Фермерське господарство "Визвість", ФОП Філіпчук В.В, Свято-Успенська громада Української православної церкви, Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли, ФОП Чих В.Я, Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників с.Підріжжя Повурське споживче товариство, ФОП Польчук П.А, ТзОВ «Західні лісові ресурси», ФОП Боймиструк Б.Г, Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка, ФОП Кирилюк В.М.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-260 09:00-17:00 - с. Промінь: вул. Миру, Ветеранів, Суворова, Хутірська, Набережна, ТзОВ "Мрія старосілля" (артсвердловина), ФОП Прядун Т.М. (Торговий павільйон), ТзОВ "НАШ ГРИБ" (теплиця).2. ПЛ-10 кВ Л-47-03 від ЛР-250 до ЛР-251 (КТП-262, 248, 321, 388, 501, 552, 366) 09:00-16:30 - с. Баківці: ФОП Никитюк Т.С., ДГ "Перемога", ПАТ "Укртелеком", ПП „Баківці”, с/р Баківці (ФАП).1. КТП-104 09:00-18:00 - м.Любомль: вул. Володимирська, Машівська, ФОП Міщук Валерій Васильович, П-ць Дубій Надія Арсентіївна, ФОП Трачук Руслан Миколайович.2. КТП-127 09:00-18:00 - м.Любомль вул.Промислова, Загородня, пров.Вишнівський, МП "Ключ".3. ЗТП-161 пл-0.4 09:00-18:00 - с.Руда.4. ПЛ-0.4 ктп-83 09:00-18:00 - с.Приріччя.5. ПЛ-0.4 л-4 ктп-343 09:00-18:00 - с.Світязь: вул.Дружби.6. ПЛ.-0.4 л-3 ктп-504 09:00-18:00 - с.Світязь вул.Шкільна.7. ПЛ-0.4 л-2 ктп-332 09:00-18:00 - с.Світязь вул. 8-го березня,Терешківська.8. КТП-312 09:00-18:00 - с.Самійличі, ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО".1. КТП-67 10:00-12:00 - с. Рудка (частково), школа.2. КТП-50 12:30-16:00 - с. Нові Березичі, Школа, ФАП, магазин.3. КТП-166 10:00-12:00 - с. Щитинь (частково), Школа,ФАП магазини, адмінприміщення Щитинського старостинського округу.4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-338 10:00-15:30 - с. Мала Глуша (частково).5. КТП-118 12:30-16:00 - с. Погулянка (частково).1. ПЛ-10 кВ. Л-28-06 від ЛР-113 до КР-87 11:00-16:00 - КТП-68, с. Северинівка - Куклинська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-69, с. Кукли - ФОП Федорук Анатолій Іванович (торговий кіоск).КТП-70 - Куклинська сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Літовець А.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), КТП-71 - Районний відділ освіти (школа), КТП-256, КТП-289, с. Рудка - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин), ЩТП-446, с. Кукли, ЩТП-470, с. Рудка.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-222 10:00-16:00 - смт Маневичі: вул. Героїв Майдану 19-33;, 11-17; вул. Корольова, Головне управління статистики у Волинській області (відділ статистики), ФОП Дідух С.М. (гараж), ФОП Маковський Л.І. (кафе «Чари»), Банк "Аваль", ФОП Ковальська Є.В. (магазин), Церква УПЦ КП (храм), ФОП Максимчук Тетяна Леонтіївна (магазин «Шанс»).3. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-352 10:00-16:00 - смт Маневичі, вул. Наливайка 1-17, Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області (прокуратура), Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінпрміщення), ТзОв"Автор", ФОП Детюк О.О., («Ювілейний», житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна.4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-34 10:00-16:00 - с. Старий Чорторійськ, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок).5. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-236 10:00-18:00 - с. Карасин: Районний відділ освіти (школа), Церква, Карасинська сільська рада (клуб, адмінпрміщення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Шишик Андрій Михайлович (магазин), Молитовний будинок, ДП "Маневицьке лісове господарство" (нове лісництво), Філія Маневицьке дорожньо експлутаційне управління (дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП).1. КТП-48 Л-1 09:00-17:00 - м.Нововолинськ: Хвильового, 2-18,1-7, Володимирська, 1-27,2-4, Дорошенка, 44-70, Шевченка,44а.2. ТП-66 09:00-17:00 - м.Нововолинськ вул.Гагаріна ,19-23, Ощадбанк вул.Гагаріна 21, Нововолинский электромеханический колледж вул.Гагаріна 17.1. Пл-10кв л 17-01 від ЗТП-108 10:00-17:00 - с.Гута, Школа, ФАП.2. Пл-04кв л-1 КТП-84 10:00-18:00 - с.Доманово.3. КТП-366 10:00-12:00 - с.Сільця-Гірницькі.4. КТП-85 13:00-15:30 - с.Сільця-Млинівські.5. КТП-330 10:00-15:00 - с.Датинь, х.Загряда.6. Пл-04кв л-1 ктп-14 09:30-17:00 - с.Вужиськ.7. КТП-387 10:00-17:00 - с.Гута.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36042 09:00-17:00 - с. Трилісці: вул. Степова, Промислова, Молодіжна, Колгоспна, магазин Петручик А., клуб.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36043 09:00-17:00 - с. Линівка: вул. Гайова.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36169 09:00-17:00 - с. Квітневе: вул. Молодіжна, Миру, Садова, Квітнева, магазин.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36274 09:00-17:00 - с. Мильськ: картоплесховище, пилорама Деменік В.М., виробниче приміщення Левчук М.О., корівник Дацюк М.М., корівник Філіпчук В.В.5. ПЛ-10кВ Л71-03 09:00-17:00 - с.Мирославка (повністю), с.Забара, (повністю), с.Мильськ, (повністю), ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення, будинок культури,дитячий садок,школа, шкільна котельня.6. ПЛ-0,4кВ ТП-36325 09:00-17:00 - с. Щурин, вул. Лесі Українки, Миру, І. Франка, Незалежності, магазин Андросюк І. А., дитячий садок, майстерня, школа, молокопункт, контора с/р, амбулаторія, магазин, Рубцов С.А., клуб, чайна.7. ПЛ-10кВ Л30-05 09:00-17:00 - с.Кременець (повністю), с.Михайлин (повністю).8. ПЛ-0,4кВ ТП-36446 09:00-17:00 - смт Дубище: вул. Молодіжна, Зелена, Лесі Українки, Набережна, котельня, амбулаторія, школа, магазин, торг. центр.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Симоненка,Жуковського, , Героїв УПА, Ватутіна, пров. Жуковського, Ватутіна.10. ПЛ-0,4кВ КТП-36404 09:00-17:00 - с. Літогоща, СВК ім. І. Франка (зерносклад), пилорама Мельничук В.С., ДКУ Сакалош Ю.Ю., конюшня, корівник, картоплесховище, телятник, кузня, майстерня, пилорама.11. 11. ПЛ-0,4кВ ТП-36482 09:00-17:00 - с. Копачівка: Першотравнева, Тиха, СТО, СТ «Мічурінець».12. 12. ПЛ-0,4кВ ТП-36510 09:00-17:00 - с. Щурин, вул. Перемоги, Терешкової.13. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 - с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище, вул.Менделеєва, Ломоносова, Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище).14. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 - с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с.Мар’янівка (повністю), с.Линівка (повністю), с.Трилісці (повністю).15. ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 - с.Крижівка (повністю), с.Незвір (повністю), с.Луків (повністю).16. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 - с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі: вул. Молодіжна, Тиха, Набережна, ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб, смт Дубище: вул.Сонячна, Нова, Тиха, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Шевченка, Молодіжна, ферма, автомайстерня, забійний цех, КНС, ГРП-1, СКЗ, торговий кіоск, церква, костел.17. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 09:00-17:00 - с. Берегове: вул. Набережна, Ф/Г Куденчук артсвердловина.18. ПЛ-0,4кВ ТП-36072 09:00-17:00 - м. Рожище: вул.Сковороди, 2-45, Я.Мудрого, СТ Вовнянка контора.19. ПЛ-10 кВ Л34-01 09:00-17:00 - с. Любче (повністю), с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги, с. Любче, торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2, с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, с.Доросині овочесховище.20. ПЛ-10 кВ Л34-02 09:00-17:00 - с.Доросині: вул.Молодіжна,Троцюка,Громуш с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники, с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й, магазин.21. ПЛ-10 кВ Л34-03 09:00-17:00 - с. Доросині (повністю), с. Щурин (повністю), с. Ясенівка (повністю), с. Раймісто (повністю), с. Немир (повністю), с. Вітоніж (повністю).22. ПЛ-10 кВ Л34-04 09:00-17:00 - с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка, с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія, клуб, приміщення зерносховища, церква,млин,зерносклад, бригада, с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник.23. ПЛ-10 кВ Л34-05 09:00-17:00 - с.Доросині (повністю), с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка. с.Кияж вул.Набережна, Тиха, с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка, с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб, с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин, с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа, с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку.1. КТП-46 10:00-17:00 - с. Глухи вул: Денисова, Підозірна, Лугова.2. ПЛ-10кВ Л27-08 12:00-17:00 - с. Глухи, Текля, Залюття, смт Стара Вижівка (частково).3. ПЛ-10кВ Л27-05 до ЛР-1 10:00-13:00 - смт Стара Вижівка: вул.Будівельників, Завокзальна, Дачна, Коцюбинського, Франка, Незалежності, Залізнична, Лугова, Ватутіна, Партизанська, 1 Травня, Привокзальна, Шевченка, Торфогранули, Дорожній.1. ПЛ-0,4кВ КТП-38027 10:00-13:00 - с. Бобли, ФГ "Волиньагрохолдинг".2. ПЛ-10кВ Л-42-04 КТП-38268 КТП-38269 КТП-38140 КТП-38330 11:00-15:30 - с.Ставки: ФГ «Новий світанок»- бригада, дит.садок, школа, майстерня школи, пошта, магазин, церква, ФАП, ФОП Агафонова- магазин, ТРСТ- магазин, пилорама, МТС, Київстар.3. ПЛ-0,4кВ КТП-38127 Л-1 11:00-13:00 - с.Гайки, Гайківська с/р – адмінприміщення,школа, магазин, пошта, АТС, ФАП.