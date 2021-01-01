У ногу з часом: «Волиньгаз» створює електронні карти газопроводів

Найстаріша карта

Начальниця відділу стратегії ГІС Ірина Бурда

Інженер геоінформаційних систем Богдан Морозюк

18 працівників відділу стратегії геоінформаційних систем АТ «Волиньгаз» створюють електронні карти газопроводів. Для оцифровування карт фахівці використовують широкоформатний сканер та спеціальні програми.Повідомляє пресслужба «Волиньгазу»Раніше карти креслили «від руки», виводячи кожну лінію та знак. Для цього використовували кальку, туш, перо, циркуль та лінійку.В архіві АТ «Волиньгаз» зберігається понад 1500 карт, накреслених у такий спосіб. Вони всі мають бути оцифровані.«Коли мне запитують, чим я займаюсь, то, зазвичай, відповідаю, що керую проєктом зі створення електронних карт газопроводів. Наприклад, до вашого будинку підходить газова труба на певній глибині, відповідного діаметру та тиску. Підключитись до газових мереж хочуть сусіди і щоб прийняти рішення, чи достатньо вам усім буде тиску газу та необхідних ГІС із використанням гідравлічного розрахунку», — говорить про роботу начальниця відділу стратегії ГІСКрім того, коли є аварія на газопроводі, то теж не обійтися без ГІС. Адже необхідно не тільки знайти місце витоку, а й перекрити доступ газу, щоб локалізувати аварію.Ірина Бурда розповідає, що колись карти створював геодезист, який наносив дані з відповідною точністю. Тому переносити дані набагато легше, ніж створювати з нуля.Інженерщодня працює з картами. Хлопець навчається у технічному виші, геодезист за фахом і вже півтора року в компанії.«Зараз пересення паперової карти у цифровий вигляд займає вдвічі менше часу, ніж раніше», — ділиться інженер геоінформаційних систем «Волиньгаз»Зауважимо, що АТ «Волиньгаз» був одним із співавторів електронної карти комунікацій Луцька. Коли в місті оцифрували архітектурні планшети працівники «Волиньгаз» нанесли газові мережі на загальноміську карту та створили альбоми із роздрукованими планшетами.«На сьогодні опрацьовано 100% розподільчих газопроводів і 1/3 дворових вводів. Оцифровування карт планують завершити до кінця 2023 року, але роботи ще багато», — підсумувала Ірина Бурда.Тож, тепер «друге життя» паперовим картам, фахівці «Волиньгаз» дають завдяки спеціальним програмам і широкоформатному сканеру. А найстарішою в архіві компанії є карта мереж газопроводів по вул. Богдана Хмельницького, що у Луцьку. Її 1986 року накреслив— тодішній геодезист компанії. Саме він лишив у спадок величезну кількість карт, якими й донині користуються волинські газовики.