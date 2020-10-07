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«Мам, я в Африці»: волинська школярка навчається в Танзанії

«Мам, я в Африці»: волинська школярка навчається в Танзанії
Школярка з Нововолинська, яка виграла стипендію на навчання в Танзанії за програмою UWC, розповіла про життя в Африці.

Про це пише БУГ.

«Мам, я в Африці. За моєю спиною – Кіліманджаро. Його рідко видно через хмари, але це допомагає цінувати ясні дні. До речі, тут зараз зима, тому темніє досить рано, о 19:30 вже ніч», – написала на своїй сторінці у фейсбуці Юлія Ткачук.

Коледжі Об’єднаного Світу – це глобальна освітня організація. Щороку шляхом конкурсного відбору українські школярі можуть отримати повну або часткову стипендію на навчання в 18-ти країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Італія, Танзанія, Таїланд, Китай, Японія та ін.).

Юля написала про свої враження від нової країни.

Що мене здивувало в Танзанії:

1. Авокадо. Вони скрізь. Дуже дешеві. Смачні. Практично круглі. Набагато більші, ніж у нас. І майже чорні.

2. Мавпочки. Вони скрізь. Буквально.

3. Люди. Вони тут дуже дружелюбні та відкриті.

4. Природа. Відчуваю себе так, ніби потрапила в мультфільм “Король Лев”.

5. Тут величезні поля кукурудзи і соняшників

6. Ящірки

7. Місяць перевернутий

Дівчина розповідає що навчання там зовсім інше. Уроки тривають в різних класах і розпочинають в 7:30.

“Перший тиждень я губилася частіше, ніж виходила з класу. Але вчителі та інші учні завжди допомагали мені знайтися. На кожному уроці нам потрібні ноутбуки. Усе англійською. Навіть якщо ти прийдеш на урок у піжамі, ніхто не буде проти”.

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Теги: Танзанія, волинянка, школа, Африка, Нововолинськ
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