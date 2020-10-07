«Мам, я в Африці»: волинська школярка навчається в Танзанії





Про це пише



«Мам, я в Африці. За моєю спиною – Кіліманджаро. Його рідко видно через хмари, але це допомагає цінувати ясні дні. До речі, тут зараз зима, тому темніє досить рано, о 19:30 вже ніч», – написала на своїй сторінці у фейсбуці Юлія Ткачук.



Коледжі Об’єднаного Світу – це глобальна освітня організація. Щороку шляхом конкурсного відбору українські школярі можуть отримати повну або часткову стипендію на навчання в 18-ти країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Італія, Танзанія, Таїланд, Китай, Японія та ін.).



Юля написала про свої враження від нової країни.



Що мене здивувало в Танзанії:



1. Авокадо. Вони скрізь. Дуже дешеві. Смачні. Практично круглі. Набагато більші, ніж у нас. І майже чорні.



2. Мавпочки. Вони скрізь. Буквально.



3. Люди. Вони тут дуже дружелюбні та відкриті.



4. Природа. Відчуваю себе так, ніби потрапила в мультфільм “Король Лев”.



5. Тут величезні поля кукурудзи і соняшників



6. Ящірки



7. Місяць перевернутий



Дівчина розповідає що навчання там зовсім інше. Уроки тривають в різних класах і розпочинають в 7:30.



“Перший тиждень я губилася частіше, ніж виходила з класу. Але вчителі та інші учні завжди допомагали мені знайтися. На кожному уроці нам потрібні ноутбуки. Усе англійською. Навіть якщо ти прийдеш на урок у піжамі, ніхто не буде проти”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярка з Нововолинська, яка виграла стипендію на навчання в Танзанії за програмою UWC, розповіла про життя в Африці.Про це пише БУГ. «Мам, я в Африці. За моєю спиною – Кіліманджаро. Його рідко видно через хмари, але це допомагає цінувати ясні дні. До речі, тут зараз зима, тому темніє досить рано, о 19:30 вже ніч», – написала на своїй сторінці у фейсбуціКоледжі Об’єднаного Світу – це глобальна освітня організація. Щороку шляхом конкурсного відбору українські школярі можуть отримати повну або часткову стипендію на навчання в 18-ти країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Італія, Танзанія, Таїланд, Китай, Японія та ін.).Юля написала про свої враження від нової країни.Що мене здивувало в Танзанії:1. Авокадо. Вони скрізь. Дуже дешеві. Смачні. Практично круглі. Набагато більші, ніж у нас. І майже чорні.2. Мавпочки. Вони скрізь. Буквально.3. Люди. Вони тут дуже дружелюбні та відкриті.4. Природа. Відчуваю себе так, ніби потрапила в мультфільм “Король Лев”.5. Тут величезні поля кукурудзи і соняшників6. Ящірки7. Місяць перевернутийДівчина розповідає що навчання там зовсім інше. Уроки тривають в різних класах і розпочинають в 7:30.“Перший тиждень я губилася частіше, ніж виходила з класу. Але вчителі та інші учні завжди допомагали мені знайтися. На кожному уроці нам потрібні ноутбуки. Усе англійською. Навіть якщо ти прийдеш на урок у піжамі, ніхто не буде проти”.

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