«Мам, я в Африці»: волинська школярка навчається в Танзанії
Сьогодні, 18:05
Школярка з Нововолинська, яка виграла стипендію на навчання в Танзанії за програмою UWC, розповіла про життя в Африці.
Про це пише БУГ.
«Мам, я в Африці. За моєю спиною – Кіліманджаро. Його рідко видно через хмари, але це допомагає цінувати ясні дні. До речі, тут зараз зима, тому темніє досить рано, о 19:30 вже ніч», – написала на своїй сторінці у фейсбуці Юлія Ткачук.
Коледжі Об’єднаного Світу – це глобальна освітня організація. Щороку шляхом конкурсного відбору українські школярі можуть отримати повну або часткову стипендію на навчання в 18-ти країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Італія, Танзанія, Таїланд, Китай, Японія та ін.).
Юля написала про свої враження від нової країни.
Що мене здивувало в Танзанії:
1. Авокадо. Вони скрізь. Дуже дешеві. Смачні. Практично круглі. Набагато більші, ніж у нас. І майже чорні.
2. Мавпочки. Вони скрізь. Буквально.
3. Люди. Вони тут дуже дружелюбні та відкриті.
4. Природа. Відчуваю себе так, ніби потрапила в мультфільм “Король Лев”.
5. Тут величезні поля кукурудзи і соняшників
6. Ящірки
7. Місяць перевернутий
Дівчина розповідає що навчання там зовсім інше. Уроки тривають в різних класах і розпочинають в 7:30.
“Перший тиждень я губилася частіше, ніж виходила з класу. Але вчителі та інші учні завжди допомагали мені знайтися. На кожному уроці нам потрібні ноутбуки. Усе англійською. Навіть якщо ти прийдеш на урок у піжамі, ніхто не буде проти”.
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Про це пише БУГ.
«Мам, я в Африці. За моєю спиною – Кіліманджаро. Його рідко видно через хмари, але це допомагає цінувати ясні дні. До речі, тут зараз зима, тому темніє досить рано, о 19:30 вже ніч», – написала на своїй сторінці у фейсбуці Юлія Ткачук.
Коледжі Об’єднаного Світу – це глобальна освітня організація. Щороку шляхом конкурсного відбору українські школярі можуть отримати повну або часткову стипендію на навчання в 18-ти країнах світу (США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Італія, Танзанія, Таїланд, Китай, Японія та ін.).
Юля написала про свої враження від нової країни.
Що мене здивувало в Танзанії:
1. Авокадо. Вони скрізь. Дуже дешеві. Смачні. Практично круглі. Набагато більші, ніж у нас. І майже чорні.
2. Мавпочки. Вони скрізь. Буквально.
3. Люди. Вони тут дуже дружелюбні та відкриті.
4. Природа. Відчуваю себе так, ніби потрапила в мультфільм “Король Лев”.
5. Тут величезні поля кукурудзи і соняшників
6. Ящірки
7. Місяць перевернутий
Дівчина розповідає що навчання там зовсім інше. Уроки тривають в різних класах і розпочинають в 7:30.
“Перший тиждень я губилася частіше, ніж виходила з класу. Але вчителі та інші учні завжди допомагали мені знайтися. На кожному уроці нам потрібні ноутбуки. Усе англійською. Навіть якщо ти прийдеш на урок у піжамі, ніхто не буде проти”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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