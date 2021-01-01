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Лучани скаржаться на дорогу з ямами, яку ремонтували навесні

Лучани скаржаться на дорогу з ямами, яку ремонтували навесні
На перехресті вулиць Карпенка-Карого – Задворецької – Чорновола у Луцьку дорога вкрилася ямами. Покриття востаннє ремонтували весною 2021, – розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства міста Микола Осіюк.

Водії скаржаться на стан дорожнього покриття.

Як розповів лучанин Андрій, який щодня їздить цією дорогою, через перекритий на ремонт проспект Волі, перехрестям нині проїздить багато автівок.

"Страшно, тут же можна колеса лишити. Поки дві машини рушить, десять стоять в черзі. Світлофор працює у стандартному режимі", – каже водій.
Лучани скаржаться на дорогу з ямами, яку ремонтували навесні

Поряд з перехрестям – шиномонтаж. Автомайстер Сергій Редька розповів: за пів року, що працює тут, лагодив не одну автівку, яка вскочила у яму на перехресті вулиць Карпенка-Карого – Задворецької – Чорновола.

"Диски, підвіска і колесо може пробити від удару. Такі ями у таких глибинах рахуються небезпечними", – каже працівник шиномонтажу. Водіям радить бути обачними і зменшувати швидкість на такій дорозі.
Лучани скаржаться на дорогу з ямами, яку ремонтували навесні

Як розповів Микола Осіюк, весною на цій дорозі комунальники зробили ямковий ремонт, дірки тоді засипали відфрезованим асфальтобетоном.

Головний комунальник каже: відремонтувати перехрестя планують за два тижні, роботи стартують за декілька днів. Загальна вартість ремонту майже мільйон 400 тисяч гривень.


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Теги: дорога, Луцьк, водії, ями, скарги
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Коментарі 1
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Ківерцівську також ремонтували,а тепер паркани повалені,плитка розсунулась,та калюжі стоять після кожного доща ,що пішоходи не можуть пройти по тротуару.
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