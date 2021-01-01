8 днів тому поїхала по справах у Рожище та зникла: розшукують 30-річну волинянку

Олени Олександрівни Петрук, 11.11.1990 року народження, жительки села Любче Луцького району.



Про це у Фейсбук



Жінка 11 серпня поїхала по справах у місто Рожище та зникла, її мобільний телефон вимкнений.



"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо негайно повідомити до поліції за телефоном: 380509786838 або 102", - закликають правоохоронці. .

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