8 днів тому поїхала по справах у Рожище та зникла: розшукують 30-річну волинянку
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Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Олени Олександрівни Петрук, 11.11.1990 року народження, жительки села Любче Луцького району.
Про це у Фейсбук інформує пресслужба поліції Волині.
Жінка 11 серпня поїхала по справах у місто Рожище та зникла, її мобільний телефон вимкнений.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо негайно повідомити до поліції за телефоном: 380509786838 або 102", - закликають правоохоронці. .
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Про це у Фейсбук інформує пресслужба поліції Волині.
Жінка 11 серпня поїхала по справах у місто Рожище та зникла, її мобільний телефон вимкнений.
"Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана, просимо негайно повідомити до поліції за телефоном: 380509786838 або 102", - закликають правоохоронці. .
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