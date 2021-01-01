Статистика: смертність на Волині в півтора рази перевищує народжуваність





Станом на 1 липня 2021 року на Волині проживає 1 мільйон 24 тисячі 636 осіб. Про це



Число населення скоротилося в порівнянні з минулим роком на 2761 людину. І це більше, ніж за такий самий період милуного року. Тоді на Волині проживало 1 мільйон 29 тисяч 847 жителів.



Разом з тим з початку цього року в області народилося 4779 діток. Це на 154 малюки менше , ніж за аналогічний період минулого року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 100 осіб померлих припадає всього 63 народжених.Станом на 1 липня 2021 року на Волині проживає 1 мільйон 24 тисячі 636 осіб. Про це повідомляє ГУ статистики у Волинській області.Число населення скоротилося в порівнянні з минулим роком на 2761 людину. І це більше, ніж за такий самий період милуного року. Тоді на Волині проживало 1 мільйон 29 тисяч 847 жителів.Разом з тим з початку цього року в області народилося 4779 діток. Це на 154 малюки менше , ніж за аналогічний період минулого року.

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