Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.



У Луцьку, за даними Sinoptik, 20 серпня ясному ранку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-15°, вдень 21-23° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 20 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, 20 серпня ясному ранку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-15°, вдень 21-23° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію