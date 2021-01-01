Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 20 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, 20 серпня ясному ранку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-15°, вдень 21-23° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, 20 серпня ясному ранку прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-15°, вдень 21-23° тепла.
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