ЄС визнав українські COVID-сертифікати: що це означає

Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати у додатку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я і пресслужба Європейської комісії.На сайті Єврокомісії ідеться, що було ухвалено рішення щодо визнання COVID-сертифікатів України, Туреччини та Північної Македонії."Комісія прийняла сьогодні три рішення про еквівалентність (сертифікатів для ЄС — ред.) для Північної Македонії, Туреччини й України. Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що сертифікати COVID, видані Північною Македонією, Туреччиною та Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня (20 серпня — ред.) на тих же умовах, що і цифрові сертифікати COVID ЄС", — пояснили у Єврокомісії.Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс сказав, що "радий бачити, що список країн, які впроваджують систему на основі цифрового сертифіката COVID ЄС, неухильно зростає".У МОЗ зазначили, що у зв'язку з цим представники Мінцифри, МОЗ та ЄС проведуть брифінг 20 серпня, де розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами у "Дії". Серед учасників буде голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та міністр охорони здоров'яУ МОЗ нагадали, що COVID-сертифікат — це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами у "Дії".Водночас станом на 19 серпня в Україні не можна отримати COVID-сертифікат у "Дії" через те, що продовжується бета-тестування. Сертифікат стане доступним, коли воно завершиться.