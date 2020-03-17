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На Волині буде ще один спортивний ліцей

На Волині буде ще один спортивний ліцей
У Володимирі-Волинському буде створено спортивний ліцей.

Про це стало відомо під час засідання сесії Волинської обласної ради, - пише "Вісник+К"

Депутати розглянули та підтримали на голосуванні проєкт рішення Про створення Володимир-Волинського спортивного ліцею Волинської обласної ради.

Спортивний ліцей створять на базі Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської обласної ради.

Як інформувала на профільній комісії облради керівниця управління освіти і науки обласної державної адміністрації Людмила Плахотна, заклад, імовірно, не потребуватиме фінансування з обласного бюджету, оскільки, згідно з чинним законодавством, кожна територіальна громада має право утворити власний профільний ліцей, якщо в десятому класі нараховується не менше як 50 учнів. А з часом профільні ліцеї повністю перейдуть у підпорядкування громад.

Офіційно Володимир-Волинський спортивний ліцей має запрацювати з 1 січня 2022 року.


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Теги: спортивний ліцей, Плахотна
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