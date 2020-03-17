На Волині буде ще один спортивний ліцей





Про це стало відомо під час засідання сесії Волинської обласної ради, - пише "



Депутати розглянули та підтримали на голосуванні проєкт рішення Про створення Володимир-Волинського спортивного ліцею Волинської обласної ради.



Спортивний ліцей створять на базі Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської обласної ради.



Як інформувала на профільній комісії облради керівниця управління освіти і науки обласної державної адміністрації Людмила Плахотна, заклад, імовірно, не потребуватиме фінансування з обласного бюджету, оскільки, згідно з чинним законодавством, кожна територіальна громада має право утворити власний профільний ліцей, якщо в десятому класі нараховується не менше як 50 учнів. А з часом профільні ліцеї повністю перейдуть у підпорядкування громад.



Офіційно Володимир-Волинський спортивний ліцей має запрацювати з 1 січня 2022 року.





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