На Волині буде ще один спортивний ліцей
Сьогодні, 00:15
У Володимирі-Волинському буде створено спортивний ліцей.
Про це стало відомо під час засідання сесії Волинської обласної ради, - пише "Вісник+К"
Депутати розглянули та підтримали на голосуванні проєкт рішення Про створення Володимир-Волинського спортивного ліцею Волинської обласної ради.
Спортивний ліцей створять на базі Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської обласної ради.
Як інформувала на профільній комісії облради керівниця управління освіти і науки обласної державної адміністрації Людмила Плахотна, заклад, імовірно, не потребуватиме фінансування з обласного бюджету, оскільки, згідно з чинним законодавством, кожна територіальна громада має право утворити власний профільний ліцей, якщо в десятому класі нараховується не менше як 50 учнів. А з часом профільні ліцеї повністю перейдуть у підпорядкування громад.
Офіційно Володимир-Волинський спортивний ліцей має запрацювати з 1 січня 2022 року.
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Про це стало відомо під час засідання сесії Волинської обласної ради, - пише "Вісник+К"
Депутати розглянули та підтримали на голосуванні проєкт рішення Про створення Володимир-Волинського спортивного ліцею Волинської обласної ради.
Спортивний ліцей створять на базі Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської обласної ради.
Як інформувала на профільній комісії облради керівниця управління освіти і науки обласної державної адміністрації Людмила Плахотна, заклад, імовірно, не потребуватиме фінансування з обласного бюджету, оскільки, згідно з чинним законодавством, кожна територіальна громада має право утворити власний профільний ліцей, якщо в десятому класі нараховується не менше як 50 учнів. А з часом профільні ліцеї повністю перейдуть у підпорядкування громад.
Офіційно Володимир-Волинський спортивний ліцей має запрацювати з 1 січня 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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