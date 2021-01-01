Покинуті родинами та державою: Волинська психлікарня не має куди виписати 71 пацієнта.ВІДЕО





Про це журналістам Людмила Юрко.



Це люди, які мають хронічні психічні захворювання, але нині не потребують лікування і перебувають на утриманні. Їхнє перебування в медзакладі ніхто не фінансує, але й виписати їх –нікуди. Раніше таких пацієнтів селили в психлікарню у Олиці. Проте після реорганізації 139 хворих опинилися в стінах обласної психлікарні. Половину з них вдалося прилаштувати в інтернати або віддати родичам. Для інших – досі не можуть знайти притулок.



Людмила Юрко каже, частина пацієнтів мають рідних, які отримують за них пенсії. Але забирати їх додому не поспішають. Є й утриманці, що взагалі не знають, хто вони та звідки. Чому ці люди стали нікому непотрібні і як ситуацію збираються вирішувати – дивіться в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській психлікарні перебуває 71 пацієнт, на яких держава не виділяє жодної копійки.Про це журналістам Конкурент TV розповіла очільниця Волинської обласної психіатричної лікарніЦе люди, які мають хронічні психічні захворювання, але нині не потребують лікування і перебувають на утриманні. Їхнє перебування в медзакладі ніхто не фінансує, але й виписати їх –нікуди. Раніше таких пацієнтів селили в психлікарню у Олиці. Проте після реорганізації 139 хворих опинилися в стінах обласної психлікарні. Половину з них вдалося прилаштувати в інтернати або віддати родичам. Для інших – досі не можуть знайти притулок.Людмила Юрко каже, частина пацієнтів мають рідних, які отримують за них пенсії. Але забирати їх додому не поспішають. Є й утриманці, що взагалі не знають, хто вони та звідки. Чому ці люди стали нікому непотрібні і як ситуацію збираються вирішувати – дивіться в сюжеті.

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