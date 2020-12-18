36 волинських дітей-сиріт зможуть покращити житлові умови за кошти держави

У цьому році для Волині із Державного бюджету передбачена субвенція у розмірі 15 499 000 грн на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.Про це інформує пресслужба обласної адміністрації.Днями відбулося засідання профільної регіональної комісії з питань розподілу державної субвенції, яка затвердила перелік дітей відповідно до наданих територіальними громадами пропозицій.У травні 2021 року постановою КМУ № 615 затверджено Порядок та умови надання у 2021 році державної субвенції та Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.Вперше Порядок надання субвенції передбачає можливість придбання житла у власність чи отримання грошової компенсації особам старше 23-х років.Разом з тим, сума, яка покривається за рахунок коштів державного бюджету, залежить від віку особи:– особи віком 16-23 роки (у тому числі ті, кому виповнилось 23 роки у поточному бюджетному році) - 100 відсотків граничної вартості житла, розрахованої, відповідно до Порядку;– особи віком 23-35 років - 70 відсотків граничної вартості житла з подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, до 50 відсотків – у 2023 році та наступних роках;– для осіб старше 35 років – 30 відсотків граничної вартості житла компенсується з державного бюджету лише у 2021 році. У 2022 році та наступних роках грошова компенсація у розмірі граничної вартості житла здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.Різниця у відсотках для осіб старше 23 років може бути сплачена самими особами, за рахунок місцевих бюджетів чи інших джерел, не заборонених законодавством.Члени регіональної комісії обговорили потреби кожної із громад та сформували списки так, щоб спрямувати державну допомогу найбільш ефективно і охопити більшу кількість дітей.Відповідно до регіональних списків за віком та враховуючи розрахунки обсягу коштів для кожної вікової групи та необхідної суми коштів на кожну дитину, за рахунок державної субвенції грошову компенсацію планують виплатити 36 дітям-сиротам та особам з їх числа.