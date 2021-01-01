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В Україні почнуть штрафувати за пластикові пакети: назвали суми

В Україні почнуть штрафувати за пластикові пакети: назвали суми
Українцям нагадали про наближення часу, коли Закон про заборону пластикових пакетів вступить у силу. На порушників чекають значні штрафи.
Про це пише today.ua.
В Україні з 10 грудня 2021 року набирає чинності Закон №1489-IX про обмеження обігу пластикових пакетів. Метою даної постанови є обмеження обсягів використання пластикових пакетів. Для початку, влада вирішила заборонити продаж деяких видів пластикової упаковки, щоб поліпшити стан навколишнього середовища в країні.

Так, в першій декаді грудня поточного року під заборону потрапляє продаж і безкоштовне розповсюдження в точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

- тонких і надтонких пластикових пакетів;
- оксоразкладних пластикових пакетів.

Дані види пластикових пакетів з 10 грудня продавці повинні будуть вилучити з продажу. При порушенні даної вимоги порушники заплатять штраф в розмірі від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн.).

У разі, якщо протягом трьох років після накладення штрафу буде зафіксовано повторне порушення, розмір штрафних санкцій виросте до 2000 НМДГ (від 17000 до 34000 грн).

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Теги: заборона пластикових пакетів, штрафи
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