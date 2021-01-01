В Україні почнуть штрафувати за пластикові пакети: назвали суми



Про це

В Україні з 10 грудня 2021 року набирає чинності Закон №1489-IX про обмеження обігу пластикових пакетів. Метою даної постанови є обмеження обсягів використання пластикових пакетів. Для початку, влада вирішила заборонити продаж деяких видів пластикової упаковки, щоб поліпшити стан навколишнього середовища в країні.



Так, в першій декаді грудня поточного року під заборону потрапляє продаж і безкоштовне розповсюдження в точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:



- тонких і надтонких пластикових пакетів;

- оксоразкладних пластикових пакетів.



Дані види пластикових пакетів з 10 грудня продавці повинні будуть вилучити з продажу. При порушенні даної вимоги порушники заплатять штраф в розмірі від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн.).



У разі, якщо протягом трьох років після накладення штрафу буде зафіксовано повторне порушення, розмір штрафних санкцій виросте до 2000 НМДГ (від 17000 до 34000 грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українцям нагадали про наближення часу, коли Закон про заборону пластикових пакетів вступить у силу. На порушників чекають значні штрафи.Про це пише today.ua.В Україні з 10 грудня 2021 року набирає чинності Закон №1489-IX про обмеження обігу пластикових пакетів. Метою даної постанови є обмеження обсягів використання пластикових пакетів. Для початку, влада вирішила заборонити продаж деяких видів пластикової упаковки, щоб поліпшити стан навколишнього середовища в країні.Так, в першій декаді грудня поточного року під заборону потрапляє продаж і безкоштовне розповсюдження в точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:- тонких і надтонких пластикових пакетів;- оксоразкладних пластикових пакетів.Дані види пластикових пакетів з 10 грудня продавці повинні будуть вилучити з продажу. При порушенні даної вимоги порушники заплатять штраф в розмірі від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн.).У разі, якщо протягом трьох років після накладення штрафу буде зафіксовано повторне порушення, розмір штрафних санкцій виросте до 2000 НМДГ (від 17000 до 34000 грн).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію