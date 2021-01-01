У Луцькому замку в День Незалежності відбудеться фестиваль «Україна крізь віки»





Більше про фестиваль дізнавались журналістиНаталії Лисенко – співорганізаторки фестивалю живої історії “Україна крізь віки”.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже 24 серпня, у вівторок, з 11:00 до 18:00 у мурах Луцького замку відбудеться фестиваль “Україна крізь віки”. Будуть представлені локації воєнних епох різного часу. Відвідувачі зможуть роздивитися озброєння воїнів, дізнатися більше про кожну епоху, взяти участь у майстер-класах і скуштувати страви тих часів.Більше про фестиваль дізнавались журналісти 12 Каналу від– співорганізаторки фестивалю живої історії “Україна крізь віки”.

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