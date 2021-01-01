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65% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування

65% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування
Опитування українців показало, що 65% з них не бажають їхати на заробітки за кордон.

Результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг"

При цьому 32% опитаних сказали, що хотіли б працювати за кордоном.

65% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування


Найбільше охочих поїхати на заробітки серед наймолодших – це 54%, а найменше серед категорії 61+ (лише 18%).

На Донбасі бажаючих виїхати на роботу закордон вдвічі менше, ніж у західних областях (20-23% проти 40%).
65% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування

Основними причинами чому хочуть працювати за кордоном українці обрали вищу зарплату (71%) та кращі умови життя (57%). Ще по 20% обрали кращі умови праці й можливості самореалізації. Однак для Покоління Незалежності можливість самореалізації більш важлива, ніж для представників старших вікових груп.
65% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування

Опитування проводилось з 20 липня до 9 серпня серед 20 тисяч респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Ймовірна похибка– не більше 4%.

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