На Волині прокладуть ще одну екостежку



Про це преставники лісництва

Перший стенд встановлено, незабаром буде відкриття.



Проєкт реалізується в рамках пітчигу у Волинській області за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні в партнерстві з ГО «Молодіжна платформа».

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