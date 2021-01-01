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На Волині прокладуть ще одну екостежку

На Волині прокладуть ще одну екостежку
Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» перебуває на початку завершального акорду в створенні нової екостежки. Перший стенд встановлено, незабаром буде відкриття.
Про це преставники лісництва повідомили на своїй сторінці у Фейсбук.
Перший стенд встановлено, незабаром буде відкриття.

Проєкт реалізується в рамках пітчигу у Волинській області за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні в партнерстві з ГО «Молодіжна платформа».

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