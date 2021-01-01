На Волині прокладуть ще одну екостежку
Сьогодні, 07:25
Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» перебуває на початку завершального акорду в створенні нової екостежки. Перший стенд встановлено, незабаром буде відкриття.
Про це преставники лісництва повідомили на своїй сторінці у Фейсбук.
Перший стенд встановлено, незабаром буде відкриття.
Проєкт реалізується в рамках пітчигу у Волинській області за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні в партнерстві з ГО «Молодіжна платформа».
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Про це преставники лісництва повідомили на своїй сторінці у Фейсбук.
Перший стенд встановлено, незабаром буде відкриття.
Проєкт реалізується в рамках пітчигу у Волинській області за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні в партнерстві з ГО «Молодіжна платформа».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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