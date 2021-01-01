В Україні посилять «карантинний» контроль: МОЗ розіслало листи в регіони





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«Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя», — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.



Зазначається, що відповідний лист був надісланий головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.



У МОЗ нагадали, що в умовах пандемії громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236: носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів; дотримуватися фізичної дистанції; дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті; дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.«Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя», — сказав міністр охорони здоров’яЗазначається, що відповідний лист був надісланий головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.У МОЗ нагадали, що в умовах пандемії громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236: носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів; дотримуватися фізичної дистанції; дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті; дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції.

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