вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні посилять «карантинний» контроль: МОЗ розіслало листи в регіони

В Україні посилять «карантинний» контроль: МОЗ розіслало листи в регіони
За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя», — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначається, що відповідний лист був надісланий головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

У МОЗ нагадали, що в умовах пандемії громадяни мають дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236: носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів; дотримуватися фізичної дистанції; дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті; дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ляшко, епідеміологічний контроль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квартири з просторими терасами – на верхньому поверсі ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 09:05
Кількість нових хворих зростає: оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу
Сьогодні, 08:46
В Україні посилять «карантинний» контроль: МОЗ розіслало листи в регіони
Сьогодні, 08:23
На Волині прокладуть ще одну екостежку
Сьогодні, 07:25
65% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування
Сьогодні, 06:15
Схожі новини
В Україні кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби - МОЗ В Україні кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби - МОЗ
25 липень, 23:37
Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз
11 липень, 08:20
Ляшко розповів, коли всі українські школи повинні запровадити нове меню Ляшко розповів, коли всі українські школи повинні запровадити нове меню
23 червень, 21:12
У «Дії» зʼявиться цифровий кабінет пацієнта – Ляшко У «Дії» зʼявиться цифровий кабінет пацієнта – Ляшко
22 червень, 23:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мандрівник з Луцька піднявся на найвищу точку Іспанії. ФОТО
Сьогодні, 09:25
 0
Водій, який збив у Луцьку чоловіка і двох дітей, у суді визнав провину
Сьогодні, 09:10
 0
Квартири з просторими терасами – на верхньому поверсі ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 09:05
 0
Кількість нових хворих зростає: оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу
Сьогодні, 08:46
 0
В Україні посилять «карантинний» контроль: МОЗ розіслало листи в регіони
Сьогодні, 08:23
 0
Медіа
відео
1/8