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Кількість нових хворих зростає: оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу

Кількість нових хворих зростає: оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу
За добу 19 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 112, медпрацівників – 46).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зауважимо, що це один з найбільших добових показників за останній час.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізували – 597 осіб;
◾ летальних випадків – 26;
◾ одужало – 882 особи.

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 23 478 осіб,
◾ методом ІФА – 6 454 особи,
◾ експрес-тестами – 19 010 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 271 826 осіб;
◾ одужало – 2 200 000 осіб;
◾ летальних випадків – 53 394;
◾ провели ПЛР-тестувань – 11 773 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 222 випадки;
Вінницька область – 33 випадки;
Волинська область – 22 випадки;
Дніпропетровська область – 68 випадків;
Донецька область – 108 випадків;
Житомирська область – 48 випадків;
Закарпатська область – 20 випадків;
Запорізька область – 97 випадків;
Івано-Франківська область – 61 випадок;
Київська область – 71 випадок;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 67 випадків;
Львівська область – 70 випадків;
Миколаївська область – 17 випадків;
Одеська область – 109 випадків;
Полтавська область – 56 випадків;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 46 випадків;
Тернопільська область – 56 випадків;
Харківська область – 86 випадків;
Херсонська область – 75 випадків;
Хмельницька область – 68 випадків;
Черкаська область – 34 випадки;
Чернівецька область – 79 випадків;
Чернігівська область – 48 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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