Кількість нових хворих зростає: оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу

За добу 19 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 112, медпрацівників – 46).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Зауважимо, що це один з найбільших добових показників за останній час.Також за минулу добу:◾ госпіталізували – 597 осіб;◾ летальних випадків – 26;◾ одужало – 882 особи.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 23 478 осіб,◾ методом ІФА – 6 454 особи,◾ експрес-тестами – 19 010 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 271 826 осіб;◾ одужало – 2 200 000 осіб;◾ летальних випадків – 53 394;◾ провели ПЛР-тестувань – 11 773 325.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 222 випадки;Вінницька область – 33 випадки;Волинська область – 22 випадки;Дніпропетровська область – 68 випадків;Донецька область – 108 випадків;Житомирська область – 48 випадків;Закарпатська область – 20 випадків;Запорізька область – 97 випадків;Івано-Франківська область – 61 випадок;Київська область – 71 випадок;Кіровоградська область – 10 випадків;Луганська область – 67 випадків;Львівська область – 70 випадків;Миколаївська область – 17 випадків;Одеська область – 109 випадків;Полтавська область – 56 випадків;Рівненська область – 29 випадків;Сумська область – 46 випадків;Тернопільська область – 56 випадків;Харківська область – 86 випадків;Херсонська область – 75 випадків;Хмельницька область – 68 випадків;Черкаська область – 34 випадки;Чернівецька область – 79 випадків;Чернігівська область – 48 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.