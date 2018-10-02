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Водій, який збив у Луцьку чоловіка і двох дітей, у суді визнав провину

Водій, який збив у Луцьку чоловіка і двох дітей, у суді визнав провину
У Луцьку під час чергового судового засідання 29-річний обвинувачений Артем Приходько, котрий 6 червня на пішохідному переході наїхав на батька з двома синами, один із яких невдовзі помер, визнав вину.

Справу про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розглянули 19 серпня в Луцькому міськрайонному суді, інформує Суспільне.

Зі слів прокурорки Катерини Балас, чоловіка обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченою частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

Під час чергового засідання у суді допитали потерпілих.

Травмований в аварії Олександр Позняковський розповів, що 6 червня пообіді, він із дітьми повертався зі спортмайданчика. Каже: підійшовши до переходу, взяв синів за руки й разом рушили.
Водій, який збив у Луцьку чоловіка і двох дітей, у суді визнав провину

"Коли я вже перетнув частину дороги, лишилося пару метрів я почув сигнал автомобіля з правої сторони, побачив, що він моргає фарами і сигналить. І за декілька секунд відчув удар, а ми вже майже дійшли до пішохідного переходу, а далі не пам’ятаю. Коли прийшов до тями, то руки були переламані, а далі почав шукати дітей", – каже чоловік.

Старший син, дев'ятирічний Богдан Позняковський, від отриманих травм через два тижні помер у лікарні, не приходячи до тями. У молодшого Івана – травми, тож він продовжує лікування. Їх батько проходить реабілітацію після перенесених операцій.

Дружина травмованого в аварії Іванна Позняковська у суді зазначила: "Це дуже тяжко втратити дитину. Я хочу, щоб він був покараний, був позбавлений волі, як це передбачено законом. І так само, щоб він відшкодував моральну і матеріальну шкоду, яку він завдав".
Водій, який збив у Луцьку чоловіка і двох дітей, у суді визнав провину

Адвокат Юлія Спіріна, яка представляє інтереси потерпілих у кримінальному провадженні, повідомила, що потерпілі подали два цивільних позови. З її слів, батьки заявили про відшкодування моральної шкоди за втрату дитини в розмірі 1 мільйон 400 тисяч гривень. А також 600 тисяч гривень за отримані тілесні ушкодження Олександра та 5-річного Івана Позняковських.

Як розповів сам обвинувачений, його родина переказала 185 тисяч гривень на лікування травмованих в аварії.

У підсумку засідання суддя Ігор Ясельський переніс слухання на 20 вересня для виклику і допиту свідків.
Водій, який збив у Луцьку чоловіка і двох дітей, у суді визнав провину


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Теги: аварія, діти, Луцьк, суд, Ковельська
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