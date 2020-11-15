вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Були без свідомості, але дихали»: на Миколаївщині жінка винесла з вогню трьох дітей

«Були без свідомості, але дихали»: на Миколаївщині жінка винесла з вогню трьох дітей
У Миколаївській області жінка винесла з пожежі трьох сусідських малолітніх дітей.

Про це інформує ТСН.

Зайнялося в одноповерховому багатоквартирному будинку. Мешканці, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок побачила, що горить квартира молодої родини з трьома маленькими дітьми. Сусідка вибила двері і врятувала малечу.

Двом дівчаткам-близнятам 5 років, їхній молодшій сестриці - 3 роки. Вони були без свідомості, але дихали. Дівчата надихалися чадним димом. Всі троє нині перебувають в реанімації.

"Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Зайшла. На підлозі, біля дверей, обличчям донизу лежало найменше дитинча. Вхопила та винесла її надвір. Потім розшукала другу. Вибігла надвір, повітря набрала у легені та зайшла в помешкання втретє. Знайшла останню, винесла і її. Діти були у сажі, але Хвала Богові- живі", - згадує сусідка-рятівниця Людмила Симоненко.

З'ясувалося, що в момент пожежі діти були вдома самі. Батько був на роботі, а матір вийшла у справах. Експерти розглядають дві версії: або загорілася проводка біля телевізора, або пожежу спричинили самі діти. Справа у тому, що у кімнаті були розкидані сірники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на керівника відділення банку склали протокол за розвалені сходи. ФОТО
Сьогодні, 10:17
У Луцьку зафіксували, як водій маршрутки порушив ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 10:08
«Були без свідомості, але дихали»: на Миколаївщині жінка винесла з вогню трьох дітей
Сьогодні, 09:55
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:36
Мандрівник з Луцька піднявся на найвищу точку Іспанії. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
На Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла дерев’яна будівля На Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла дерев’яна будівля
09 березень, 12:56
Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО
19 лютий, 15:14
В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей
15 листопад, 2020, 23:34
У селі на Волині трапилася пожежа через дитячі пустощі з вогнем У селі на Волині трапилася пожежа через дитячі пустощі з вогнем
15 липень, 2020, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Засудили волинян, які вкрали туї біля пам'ятника «Загиблим героям односельцям»
Сьогодні, 10:57
 0
Почесним громадянином Волині став тренер, що працює з дітьми з ДЦП
Сьогодні, 10:49
 0
Українці отримають компенсацію за збої в електропостачанні
Сьогодні, 10:34
 0
У Луцьку на керівника відділення банку склали протокол за розвалені сходи. ФОТО
Сьогодні, 10:17
 0
У Луцьку зафіксували, як водій маршрутки порушив ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 10:08
 0
Медіа
відео
1/8