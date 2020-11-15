«Були без свідомості, але дихали»: на Миколаївщині жінка винесла з вогню трьох дітей





Про це інформує



Зайнялося в одноповерховому багатоквартирному будинку. Мешканці, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок побачила, що горить квартира молодої родини з трьома маленькими дітьми. Сусідка вибила двері і врятувала малечу.



Двом дівчаткам-близнятам 5 років, їхній молодшій сестриці - 3 роки. Вони були без свідомості, але дихали. Дівчата надихалися чадним димом. Всі троє нині перебувають в реанімації.



"Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Зайшла. На підлозі, біля дверей, обличчям донизу лежало найменше дитинча. Вхопила та винесла її надвір. Потім розшукала другу. Вибігла надвір, повітря набрала у легені та зайшла в помешкання втретє. Знайшла останню, винесла і її. Діти були у сажі, але Хвала Богові- живі", - згадує сусідка-рятівниця Людмила Симоненко.



З'ясувалося, що в момент пожежі діти були вдома самі. Батько був на роботі, а матір вийшла у справах. Експерти розглядають дві версії: або загорілася проводка біля телевізора, або пожежу спричинили самі діти. Справа у тому, що у кімнаті були розкидані сірники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області жінка винесла з пожежі трьох сусідських малолітніх дітей.Про це інформує ТСН Зайнялося в одноповерховому багатоквартирному будинку. Мешканці, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок побачила, що горить квартира молодої родини з трьома маленькими дітьми. Сусідка вибила двері і врятувала малечу.Двом дівчаткам-близнятам 5 років, їхній молодшій сестриці - 3 роки. Вони були без свідомості, але дихали. Дівчата надихалися чадним димом. Всі троє нині перебувають в реанімації."Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Зайшла. На підлозі, біля дверей, обличчям донизу лежало найменше дитинча. Вхопила та винесла її надвір. Потім розшукала другу. Вибігла надвір, повітря набрала у легені та зайшла в помешкання втретє. Знайшла останню, винесла і її. Діти були у сажі, але Хвала Богові- живі", - згадує сусідка-рятівницяЗ'ясувалося, що в момент пожежі діти були вдома самі. Батько був на роботі, а матір вийшла у справах. Експерти розглядають дві версії: або загорілася проводка біля телевізора, або пожежу спричинили самі діти. Справа у тому, що у кімнаті були розкидані сірники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію