«Були без свідомості, але дихали»: на Миколаївщині жінка винесла з вогню трьох дітей
Сьогодні, 09:55
У Миколаївській області жінка винесла з пожежі трьох сусідських малолітніх дітей.
Про це інформує ТСН.
Зайнялося в одноповерховому багатоквартирному будинку. Мешканці, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок побачила, що горить квартира молодої родини з трьома маленькими дітьми. Сусідка вибила двері і врятувала малечу.
Двом дівчаткам-близнятам 5 років, їхній молодшій сестриці - 3 роки. Вони були без свідомості, але дихали. Дівчата надихалися чадним димом. Всі троє нині перебувають в реанімації.
"Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Зайшла. На підлозі, біля дверей, обличчям донизу лежало найменше дитинча. Вхопила та винесла її надвір. Потім розшукала другу. Вибігла надвір, повітря набрала у легені та зайшла в помешкання втретє. Знайшла останню, винесла і її. Діти були у сажі, але Хвала Богові- живі", - згадує сусідка-рятівниця Людмила Симоненко.
З'ясувалося, що в момент пожежі діти були вдома самі. Батько був на роботі, а матір вийшла у справах. Експерти розглядають дві версії: або загорілася проводка біля телевізора, або пожежу спричинили самі діти. Справа у тому, що у кімнаті були розкидані сірники.
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Про це інформує ТСН.
Зайнялося в одноповерховому багатоквартирному будинку. Мешканці, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок побачила, що горить квартира молодої родини з трьома маленькими дітьми. Сусідка вибила двері і врятувала малечу.
Двом дівчаткам-близнятам 5 років, їхній молодшій сестриці - 3 роки. Вони були без свідомості, але дихали. Дівчата надихалися чадним димом. Всі троє нині перебувають в реанімації.
"Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Зайшла. На підлозі, біля дверей, обличчям донизу лежало найменше дитинча. Вхопила та винесла її надвір. Потім розшукала другу. Вибігла надвір, повітря набрала у легені та зайшла в помешкання втретє. Знайшла останню, винесла і її. Діти були у сажі, але Хвала Богові- живі", - згадує сусідка-рятівниця Людмила Симоненко.
З'ясувалося, що в момент пожежі діти були вдома самі. Батько був на роботі, а матір вийшла у справах. Експерти розглядають дві версії: або загорілася проводка біля телевізора, або пожежу спричинили самі діти. Справа у тому, що у кімнаті були розкидані сірники.
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