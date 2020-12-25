У Луцьку на керівника відділення банку склали протокол за розвалені сходи. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Впродовж тривалого часу, вхід до відділення АТ «Державний ощадний банк України», що по вул. Богдана Хмельницького, 3а, перебуває в жахливому стані. Про це розповідають у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста неодноразово наголошували керівнику про необхідність відновлення сходів при вході у відділення, проте жодних заходів вжито не було.
Тому, відповідальній особі видали припис з вимогою привести сходи та фасад до належного вигляду.
Зважаючи на те, що протягом двох тижнів умови припису виконані не були, на відповідальну особу буде складено протокол про адміністративне правопорушення згідно з ст. 152 КУпАП.
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Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста неодноразово наголошували керівнику про необхідність відновлення сходів при вході у відділення, проте жодних заходів вжито не було.
Тому, відповідальній особі видали припис з вимогою привести сходи та фасад до належного вигляду.
Зважаючи на те, що протягом двох тижнів умови припису виконані не були, на відповідальну особу буде складено протокол про адміністративне правопорушення згідно з ст. 152 КУпАП.
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