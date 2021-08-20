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Сервіс онлайн-прописки в Україні: коли запрацює послуга

Сервіс онлайн-прописки в Україні: коли запрацює послуга
У Мінцифри анонсували запровадження онлайн-прописки восени. Про це заявив міністр Михайло Федоров.

За його словами, послуга зміни місця реєстрації найпопулярніша в країні, пише «Слово і діло».

«Ми багато сил кинули, щоб оцифровувати її. Запустили можливість змінювати місце реєстрації онлайн в декількох місцях. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків», - розповів Федоров.

За словами міністра, на даний момент кожна територіальна громада має окремий реєстр, і вони не взаємодіють.

«Сподіваюся, що на Diia Summit в жовтні зможемо представити вже оновлену послугу, яка буде працювати по всій країні», - зазначив Федоров.

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Теги: онлайн-прописка, Україна
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