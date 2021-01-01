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Українці отримають компенсацію за збої в електропостачанні

Українці отримають компенсацію за збої в електропостачанні
У НКРЕКУ (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг) ухвалили рішення зменшити тривалість аварійних ремонтів. Тепер має бути не більше 22 годин, а раніше було 24 години.

Також українцям платитимуть за збої в електропостачанні компенсацію в розмірі 300 грн. Про це пише УНІАН.

Крім того, планові перерви в електропостачанні можуть бути не більше 12 годин (раніше було 24 години), а в зимовий період часу на реконструкцію і ремонт скоротили аж до 8 годин. Про це розповіла член НКРЕКУ Ольга Бабій.

"Раніше побутовий споживач мав право на компенсацію 200 грн, тепер ця компенсація складе 300 грн", – заявила Бабій. За її словами, та сама компенсація повинна прийти громадянам в платіжці за місяць. Однак якщо сума не прийде, споживач повинен звернутися в НКРЕКУ.

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Теги: електропостачання, збої, компенсація
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