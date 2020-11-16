Підприємець подарував місту на Волині черепаху, бронзу для якої добули із гільз часів Другої світової війни

Юрій Попов.



Як виникла така ідея та яким був процес створення нової туристичної локації у місті, чоловік розповів



До слова, це уже не перший подарунок місту від Юрія Попова. У 2019 році у Рожищі на бруківці встановили спеціальну табличку із датою заснування поселення. Її зробив та подарував рожищанин Юрій Попов.



Щодо рептилії Джонатана, то фігурка особлива тим, що її зробили із бронзи, яку добули із гільз часів Другої світової війни.



«Гільзи або використані патрони – це залишки Другої світової війни. Їх назбирали мої друзі, які полюбляють походити з металодетектором по полях», – розповів Юрій Попов.



Обираючи тварину для створення фігурки, чоловік хотів максимально використати символізм та наблизити подарунок до реальності. Міркував, які тварини й справді можуть жити у міському ставку.



«Невеликий вибір тварин або рептилій, які можуть мешкати в нашій водоймі. Черепаха є однією з можливих мешканців цього ставка. Також черепаха є символом довголіття та мудрості. Оскільки й наше місто досить поважного віку і за свою історію багато чого пережило, це виглядає доречно», – розповідає чоловік.



Також рожищанин поділився, чому обрав саме таке ім'я для свого витвору.



«Так збіглося, що найстарішою відомою земною твариною, живою сьогодні, є черепаха на ім'я Джонатан. У нього також наступного року, як і в нашого міста, буде ювілей. Тому виникла ідея зробити черепаху та назвати її Джонатан», – ділиться Юрій Попов.



До слова, прототип рожищенського Джонатана – це самець альдабрської черепахи, що живе на острові Святої Єлени, який належить до Британських заморських територій в Атлантичному океані. Черепаха живе на території Будинку Плантації, який є офіційною резиденцією губернатора, і її власником є уряд островів. За час, що черепаха живе на острові, там змінилося 28 губернаторів. Припускають, що Джонатан народився у 1832 році.



Так, у 2022 році рептилія святкуватиме 190 ювілей, а місту Рожище виповниться аж 700 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міському парку Рожища, поблизу ставка, оселився довгожитель – бронзова черепаха Джонатан. Фігурку місту до дня народження подарував місцевий підприємецьЯк виникла така ідея та яким був процес створення нової туристичної локації у місті, чоловік розповів Район.Рожище До слова, це уже не перший подарунок місту від Юрія Попова. У 2019 році у Рожищі на бруківці встановили спеціальну табличку із датою заснування поселення. Її зробив та подарував рожищанин Юрій Попов.Щодо рептилії Джонатана, то фігурка особлива тим, що її зробили із бронзи, яку добули із гільз часів Другої світової війни.«Гільзи або використані патрони – це залишки Другої світової війни. Їх назбирали мої друзі, які полюбляють походити з металодетектором по полях», – розповів Юрій Попов.Обираючи тварину для створення фігурки, чоловік хотів максимально використати символізм та наблизити подарунок до реальності. Міркував, які тварини й справді можуть жити у міському ставку.«Невеликий вибір тварин або рептилій, які можуть мешкати в нашій водоймі. Черепаха є однією з можливих мешканців цього ставка. Також черепаха є символом довголіття та мудрості. Оскільки й наше місто досить поважного віку і за свою історію багато чого пережило, це виглядає доречно», – розповідає чоловік.Також рожищанин поділився, чому обрав саме таке ім'я для свого витвору.«Так збіглося, що найстарішою відомою земною твариною, живою сьогодні, є черепаха на ім'я Джонатан. У нього також наступного року, як і в нашого міста, буде ювілей. Тому виникла ідея зробити черепаху та назвати її Джонатан», – ділиться Юрій Попов.До слова, прототип рожищенського Джонатана – це самець альдабрської черепахи, що живе на острові Святої Єлени, який належить до Британських заморських територій в Атлантичному океані. Черепаха живе на території Будинку Плантації, який є офіційною резиденцією губернатора, і її власником є уряд островів. За час, що черепаха живе на острові, там змінилося 28 губернаторів. Припускають, що Джонатан народився у 1832 році.Так, у 2022 році рептилія святкуватиме 190 ювілей, а місту Рожище виповниться аж 700 років.

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