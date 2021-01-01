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Засудили волинян, які вкрали туї біля пам'ятника «Загиблим героям односельцям»

Засудили волинян, які вкрали туї біля пам'ятника «Загиблим героям односельцям»
Волиняни, які вкрали 22 туї біля пам'ятника «Загиблим героям односельцям», отримали покарання.

Відповідний вирок ухвалив Володимир-Волинський міський суд 16 серпня, пише ІА Конкурент.

Як вбачається із вироку, 25 травня двоє осіб викопали із землі поряд з пам'ятником «Загиблим героям односельцям» 22 туї висотою 40-50 сантиметрів кожна. Таким чином зловмисники завдали шкоди Устилузькій територіальній громаді на загальну суму 1 980 гривень.

На суді підсудні визнали свою вину та щиро розкаялися. Вони досягнули згоди із потерпілою стороною – старостою П`ятиднівського старостинського округу щодо оцінки завданої шкоди, кримінально-правової кваліфікації та покарання, яке повинні понести зловмисники.

Враховуючи щире каяття та повне визнання вини, а також беручи до уваги угоду про примирення з потерпілою строною, суд призначив покарання винним у виляді одного року обмеження волі умовно з іспитовим строком один рік.

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Теги: суд, туї, волиняни, Устилузька ТГ
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