Засудили волинян, які вкрали туї біля пам'ятника «Загиблим героям односельцям»





Відповідний вирок ухвалив Володимир-Волинський міський суд 16 серпня, пише



Як вбачається із вироку, 25 травня двоє осіб викопали із землі поряд з пам'ятником «Загиблим героям односельцям» 22 туї висотою 40-50 сантиметрів кожна. Таким чином зловмисники завдали шкоди Устилузькій територіальній громаді на загальну суму 1 980 гривень.



На суді підсудні визнали свою вину та щиро розкаялися. Вони досягнули згоди із потерпілою стороною – старостою П`ятиднівського старостинського округу щодо оцінки завданої шкоди, кримінально-правової кваліфікації та покарання, яке повинні понести зловмисники.



Враховуючи щире каяття та повне визнання вини, а також беручи до уваги угоду про примирення з потерпілою строною, суд призначив покарання винним у виляді одного року обмеження волі умовно з іспитовим строком один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни, які вкрали 22 туї біля пам'ятника «Загиблим героям односельцям», отримали покарання.Відповідний вирок ухвалив Володимир-Волинський міський суд 16 серпня, пише ІА Конкурент. Як вбачається із вироку, 25 травня двоє осіб викопали із землі поряд з пам'ятником «Загиблим героям односельцям» 22 туї висотою 40-50 сантиметрів кожна. Таким чином зловмисники завдали шкоди Устилузькій територіальній громаді на загальну суму 1 980 гривень.На суді підсудні визнали свою вину та щиро розкаялися. Вони досягнули згоди із потерпілою стороною – старостою П`ятиднівського старостинського округу щодо оцінки завданої шкоди, кримінально-правової кваліфікації та покарання, яке повинні понести зловмисники.Враховуючи щире каяття та повне визнання вини, а також беручи до уваги угоду про примирення з потерпілою строною, суд призначив покарання винним у виляді одного року обмеження волі умовно з іспитовим строком один рік.

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