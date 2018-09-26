У Луцьку розпочали ремонт «дірявого» перехрестя
Сьогодні, 11:26
У Луцьку почали ремонтувати перехрестя на Карпенка-Карого – Задворецької – Чорновола, що було вкрите ямами.
Про це у фейсбуці написав адвокат Артур Мартиросян.
Нагадаємо, дорожнє покриття на цьому відрізку востаннє ремонтували навесні 2021 року.
Поряд з перехрестям – шиномонтаж. Автомайстер Сергій Редька розповідав, що за пів року, що працює тут, лагодив не одну автівку, яка вскочила у яму на перехресті.
Тепер же комунальники розпочали ремонт. Як інформував рініше директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк, обійдуться роботи у 1,4 мільйона гривень.
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Про це у фейсбуці написав адвокат Артур Мартиросян.
Нагадаємо, дорожнє покриття на цьому відрізку востаннє ремонтували навесні 2021 року.
Поряд з перехрестям – шиномонтаж. Автомайстер Сергій Редька розповідав, що за пів року, що працює тут, лагодив не одну автівку, яка вскочила у яму на перехресті.
Тепер же комунальники розпочали ремонт. Як інформував рініше директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк, обійдуться роботи у 1,4 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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