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Самець демонструє владу: як обживаються в Луцькому зоопарку миколаївські левенята. ВІДЕО

Самець демонструє владу: як обживаються в Луцькому зоопарку миколаївські левенята. ВІДЕО
Шестимісячні левенята Ларс і Леда, яких привезли до Луцького зоопарку із Миколаєва, наразі живуть окремо від дорослих особин, оскільки триває період адаптації.

Як розповіла Суспільному директорка звіринцю Людмила Денисенко, тварини знайомляться з новою територією. Їх Миколаївський зоологічний парк передав як подарунок.

"Від Луцького зоопарку поїхав дикобраз у Миколаївський зоопарк. Вони формують нову групу", – зазначила Людмила Денисенко.

Шестимісячний самець уже обрав для себе верхню полицю у вольєрі, демонструючи свою владу, каже директорка зоопарку Людмила Денисенко.

"Тварини обмінюються запахами. Думаю, ще 2—6 місяців і їх зведемо. З'явиться новий правд, де буде лев Ларс і дві левички – Леда та Лана. Старша левиця Даша виконує роль берегині та охоронниці", – додала директорка зоопарку.

Стару левицю, 16-річну Дашу, в липні цього року працівники зоопарку звели з молодою левицею Ланою, якій на момент приїду в Луцьку наприкінці 2020-го року було дев'ять місяців. Після смерті в березні цього року 17-річного старожила зоопарку лева Ніка керівництво луцького звіринця вело перемовини з декількома українськими та закордонними звіринцями.

Після того, коли левиць познайомили, говорить Людмила Денисенко, вирішили привезти нових левенят.

У 2013 році в Луцькому зоопарку було 80 особин 46-ти видів тварин. Станом на цей рік в місцевому звіринці оселилося 1 700 особин 148-ми видів, додала директорка Людмила Денисенко.

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Теги: зоопарк, тварини, левенята
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