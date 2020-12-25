У Луцьку серед вулиці поліція затримала злодія з краденим телевізором в руках. ФОТО

У Луцьку оперативники спіймали лучанина на крадіжці з будинку. Зловмисника, з викраденим телевізором в руках, помітили на одній із вулиць Луцька.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Сьогодні, 20 липня, близько 6 ранку, співробітники управління карного розшуку під час профілактичного відпрацювання міста помітили чоловіка, який ніс в руках телевізор. Як виявилось, пристрій зловмисник викрав із будинку в одному із дачних масивів. Проник він туди, пошкодивши вікно, поки господарів не було вдома.Особу правопорушника встановили - це 33-річний житель Луцька, він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у житло. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.