вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку серед вулиці поліція затримала злодія з краденим телевізором в руках. ФОТО

У Луцьку серед вулиці поліція затримала злодія з краденим телевізором в руках. ФОТО
У Луцьку оперативники спіймали лучанина на крадіжці з будинку. Зловмисника, з викраденим телевізором в руках, помітили на одній із вулиць Луцька.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сьогодні, 20 липня, близько 6 ранку, співробітники управління карного розшуку під час профілактичного відпрацювання міста помітили чоловіка, який ніс в руках телевізор. Як виявилось, пристрій зловмисник викрав із будинку в одному із дачних масивів. Проник він туди, пошкодивши вікно, поки господарів не було вдома.
У Луцьку серед вулиці поліція затримала злодія з краденим телевізором в руках. ФОТО

Особу правопорушника встановили - це 33-річний житель Луцька, він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у житло. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
У Луцьку серед вулиці поліція затримала злодія з краденим телевізором в руках. ФОТО
У Луцьку серед вулиці поліція затримала злодія з краденим телевізором в руках. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, злодій, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку розпочали ремонт «дірявого» перехрестя
Сьогодні, 11:26
Ковельчани скаржаться на якість води: влада знайшла вихід
Сьогодні, 11:17
У Луцьку серед вулиці поліція затримала злодія з краденим телевізором в руках. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Засудили волинян, які вкрали туї біля пам'ятника «Загиблим героям односельцям»
Сьогодні, 10:57
Почесним громадянином Волині став тренер, що працює з дітьми з ДЦП
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід
16 квітень, 09:47
Злодієм, що обікрав квартири лучан на майже 100 тисяч, виявився «гастролер» з Одещини Злодієм, що обікрав квартири лучан на майже 100 тисяч, виявився «гастролер» з Одещини
25 грудень, 2020, 11:55
На Волині затримали дачного злодія. ФОТО На Волині затримали дачного злодія. ФОТО
20 вересень, 2020, 06:25
Вкрав техніку з вітрини магазину: на Волині оперативно розшукали злодія Вкрав техніку з вітрини магазину: на Волині оперативно розшукали злодія
20 травень, 2020, 04:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі в жахливій аварії загинули 5 людей, серед них – діти
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку запустили онлайн-флешмоб до Дня Незалежності: що треба робити
Сьогодні, 12:25
 0
Пенсію можна буде отримати через додаток «Дія»
Сьогодні, 12:15
 0
У Херсоні звалився найвищий флагшток області, встановлений до Дня Незалежності. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
 0
На Світязі будуть спорткомплекс за понад 19 мільйонів: на якому етапі роботи. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8