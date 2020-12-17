Волинських рятувальників відзначили нагородами. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Зокрема за сумлінне і бездоганне виконання службових обов’язків, досягнення високих результатів у професійній діяльності, відданість справі служіння українському народові та з нагоди відзначення Дня Незалежності України, медаль «20 років сумлінної служби» отримав пожежний-рятувальник Юрій Салатюк.



За високий професіоналізм та рішучі сміливі дії, виявлені під час рятування людей, нагрудним знаком ДСНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагородили начальника караулу Андрія Малімона, а Почесною грамотою ДСНС України – старшину Віталія Міневича.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 серпня на території 25 -ї Державної пожежно-рятувальної частини 1-го Державного пожежно-рятувального загону ГУДСНС України у Волинській області рятувальники отримали відомчі нагороди.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Зокрема за сумлінне і бездоганне виконання службових обов’язків, досягнення високих результатів у професійній діяльності, відданість справі служіння українському народові та з нагоди відзначення Дня Незалежності України, медаль «20 років сумлінної служби» отримав пожежний-рятувальникЗа високий професіоналізм та рішучі сміливі дії, виявлені під час рятування людей, нагрудним знаком ДСНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагородили начальника караулу, а Почесною грамотою ДСНС України – старшину

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