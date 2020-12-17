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Волинських рятувальників відзначили нагородами. ФОТО

Волинських рятувальників відзначили нагородами. ФОТО
20 серпня на території 25 -ї Державної пожежно-рятувальної частини 1-го Державного пожежно-рятувального загону ГУДСНС України у Волинській області рятувальники отримали відомчі нагороди.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Зокрема за сумлінне і бездоганне виконання службових обов’язків, досягнення високих результатів у професійній діяльності, відданість справі служіння українському народові та з нагоди відзначення Дня Незалежності України, медаль «20 років сумлінної служби» отримав пожежний-рятувальник Юрій Салатюк.

За високий професіоналізм та рішучі сміливі дії, виявлені під час рятування людей, нагрудним знаком ДСНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагородили начальника караулу Андрія Малімона, а Почесною грамотою ДСНС України – старшину Віталія Міневича.
Волинських рятувальників відзначили нагородами. ФОТО
Волинських рятувальників відзначили нагородами. ФОТО
Волинських рятувальників відзначили нагородами. ФОТО

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Теги: нагороди, рятувальники, ДСНС, Волинь
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