На Світязі будуть спорткомплекс за понад 19 мільйонів: на якому етапі роботи. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У селі Світязь Ковельського району триває будівництво мультифункціонального спортивного комплексу на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Про це інформують у пресслужбі ОДА.
«Наразі на об’єкті заливають фундамент та паралельно монтують спеціальні металеві конструкції, що необхідні для облаштування стін будівлі. За проєктом мультифункціональний спортивний комплекс матиме дві зблоковані прямокутні споруди: одноповерховий спортивний комплекс (44.0х24.0м) та триповерховий господарський комплекс (20.0 х 24.0м). Зокрема загальна площа будівель – 1 500 м2», - повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко на сторінці у Facebook.
Окрім того, у закладі передбачені пандуси та ліфти для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Реалізація проєкту стартувала цього року у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Завершити усі будівельні роботи планують також у поточному році, а саме у листопаді.
Варто зазначити, що загальна кошторисна вартість об’єкту спортивної інфраструктури становить понад 19 мільйонів гривень. З них 16 мільйонів 950 тисяч гривень – це кошти державного бюджету, решта – місцевого.
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Про це інформують у пресслужбі ОДА.
«Наразі на об’єкті заливають фундамент та паралельно монтують спеціальні металеві конструкції, що необхідні для облаштування стін будівлі. За проєктом мультифункціональний спортивний комплекс матиме дві зблоковані прямокутні споруди: одноповерховий спортивний комплекс (44.0х24.0м) та триповерховий господарський комплекс (20.0 х 24.0м). Зокрема загальна площа будівель – 1 500 м2», - повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко на сторінці у Facebook.
Окрім того, у закладі передбачені пандуси та ліфти для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Реалізація проєкту стартувала цього року у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Завершити усі будівельні роботи планують також у поточному році, а саме у листопаді.
Варто зазначити, що загальна кошторисна вартість об’єкту спортивної інфраструктури становить понад 19 мільйонів гривень. З них 16 мільйонів 950 тисяч гривень – це кошти державного бюджету, решта – місцевого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хороша справа але з моєі точки зору на сьогодні важливіший обєкт це басейн в Лісовій пісні який би міг вирішити багато питань як відпочивальників так і спортсменів .
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