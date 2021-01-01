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Пенсію можна буде отримати через додаток «Дія»

Пенсію можна буде отримати через додаток «Дія»
В Україні планують запустити можливість отримати пенсію через портал "Дія". Також в уряді працюють над електронним пенсійним посвідченням. Таку заяву зробив в інтерв'ю Gazeta.ua Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації.

"Хочемо запустити можливість отримати пенсію онлайн через портал Дія. Є там історичні проблеми, які вирішаться з часом. Через те що реєстри почали з'являтися не так давно, то інформація про трудовий стаж не вся є в електронному вигляді. Дуже багато ще на папері. Зокрема тих людей, які працювали в 90-х. Тому іноді потрібно буде підкріпляти інформацію ще й якимсь паперовими документами. Але це можна буде також зробити онлайн – сфотографувати чи додати сканкопію. Ми над цим працюємо", – заявив Федоров.

Додав: "І для багатьох мільйонів українців буде можливість зробити все повністю онлайн. Це одна з найпопулярніших послуг і її треба відцифрувати. Також працюємо над електронним пенсійним посвідченням у Дії".

До кінця 2023 року хочуть відцифрувати всі державні послуги, сказав Федоров. "На цьому економити бюджетні кошти. Тому що, наприклад, ми за 2020 рік проаналізували півтори тисячі закупівель ІТ проектів в країні. Змогли зупинити майже 150 з них. І зекономили бюджету 1,3 мільярди гривень", – наголосив міністр.

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Теги: пенсія, Дія
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