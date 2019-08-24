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У Луцьку запустили онлайн-флешмоб до Дня Незалежності: що треба робити

У Луцьку запустили онлайн-флешмоб до Дня Незалежності: що треба робити
До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України у Луцьку запустили онлайн-флешмоб. Про це у Facebook інформує Туристично-інформаційний центр.

Учасники повинні зробити фото на фоні природних, історичних, культурних та будь-яких улюблених туристичних локацій Луцької територіальної громади з національними символами, чи в національному вбранні.

Потім написати на своїй сторінці у фейсбуці опис-привітання співвітчизникам з 30-ою річницею Незалежності України, позначити VisitLutsk.com та додати хештеги #Луцьк_приємне_відкриття, #Мандруй_Україною_Луцьк.

Світлини учасників будуть опубліковані у сторіз Туристично-інформаційного центру. А троє учасників флешмобу з найбільшою кількістю вподобайок отримають круті брендовані подарунки з нагоди свята.

Переможців оголосять 25 серпня.

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Теги: флешмоб, День незалежності, Україна, Луцьк, фото
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