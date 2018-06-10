На Запоріжжі в жахливій аварії загинули 5 людей, серед них – діти

У Василівському районі внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів п’ятеро осіб, в тому числі троє малолітніх дітей, загинули, ще двоє отримали тілесні ушкодження.Про це інформує ГУНП у Запорізькій області.20 серпня приблизно о 4 годині 40 хвилин до чергової частини відділення поліції № 3 (смт. Михайлівка) Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області на "102" надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками.На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Василівського районного управління, слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту та експертно-криміналістична лабораторія.Попередньо встановили, що приблизно о 4:30 на автодорозі «Харків-Сімферополь» водій автомобіля "Opel Astra" 1990 року народження, з пасажиркою 1989 року народження, здійснюючи рух зі сторони міста Мелітополь в бік міста Василівка, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «Mercedes-190». Внаслідок цього відбулося перекидання другої іномарки до кювету, де транспортний засіб загорівся. В результаті ДТП водій та чотири пасажири автомобіля «Mercedes-190» загинули на місці. Серед них - троє малолітніх дітей.Водія першої іномарки та його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні.За цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочали досудове розслідування.Правоохоронці звертаються до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутися за телефоном (098) 987-94-44 або 102.