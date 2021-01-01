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Лучанин за 30 років був донором крові понад 600 разів. ВІДЕО

Лучанин за 30 років був донором крові понад 600 разів. ВІДЕО
Лучанин Юрій Деркач має звання почесного і заслуженого донора. За 30 років чоловік 612 разів здавав кров.

Суспільному він розповів, що претендує на звання Героя України, але отримати його поки не може.

Чоловік вперше здав кров у незалежній Україні. Себе називає "професійним донором.

"Я просто йду, роблю те, що я можу робити, а якщо комусь це допоможе, то чому б і ні", – каже лучанин.

У Юрія – четверта група крові. За 30 років здав 193 літри плазми. У Волинському обласному центрі служби крові його знають майже всі працівники.

"Стільки років до нас приходить. Він один-єдиний такий на всю область, усе життя себе віддає", – розповідає завідувачка відділення донорства Любов Максимюк.

2017-го Юрій звернувся в облдержадміністрацію з проханням подати його кандидатуру на присвоєння звання Героя України. В облдержадміністрації чоловіку відмовили.

"Причину не пояснили", – каже Юрій Деркач.

Зі слів чоловіка, після відмови у присвоєнні найвищої державної нагороди, хотів припинити здавати кров. Додає: передумав, коли побачив у новинах сюжет про чоловіка, який потрапив у реанімацію після ДТП і потребував компонентів крові, щоб вижити.

"Цей епізод – це єдине, що змусило мене продовжувати здавати кров далі", – каже донор.

У коментарі Суспільному про причини відмови у присвоєнні звання Героя України Юрієві Деркачу спеціалісти облдержадміністрації не сказали. Юрій Деркач готовий відстоювати своє право у суді, бо, каже, і за свої права і за незалежність України треба боротися.

"Україна – це класна, хороша країна і у нас для цього є все. Головне – бажання усіх потрошку і головне нам не заважати. Кожен на своєму місці робить те, що він може робити класно, якісно. І в результаті отримаємо хороший результат", – каже "професійний" донор.


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Теги: кров, донор, Луцьк
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