Газове обладнання зіркових виробників доступне волинянам у клієнтських просторах 104.ua





Повідомляє пресслужба «Волиньгазу»



Консультували клієнтів, розповідали про новий вид діяльності компанії АТ «Волиньгаз» - продаж газового обладнання, про те, як можна і треба економити, замінюючи старе газове обладнання на сучасне. Його споживачі можуть придбати в



«Нещодавно наша компанія почали надавати нову послугу і вже близько 1000 котлів придбали волиняни в клієнтських просторах – і юридичні особи, і фізичні особи. Сучасне газове обладнання користується попитом. Оскільки споживачі можуть економити до 40%. До того ж персональні менеджери для кожного клієнта індивідуально підбирають котел залежно від побажань і технічних характеристик, - розповідає начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала. - Запустили новий проєкт: рекламуємо газове обладнання в форматі наочної презентації. Котли, сигналізатори газу, пристрої дистанційної передачі даних на відстані витягнутої руки. За лічені хвилини можна підібрати прилади, які відповідають саме вашим потребам та характеристикам вашого помешкання».



Також фахівці поінформували лучан про акцію «Волиньгазу» -



Щоб опалювальний сезон розпочати вчасно та безпечно, кожен споживач, власник житла має укласти відповідний договір із оператором газорозподільної системи або іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці АТ «Волиньгаз» провели спільний інформаційний захід просто неба із менеджерами Клієнтського простору 104.ua. На Театральному майдані Луцька показали споживачам приклади сучасних газових котлів, газових сигналізаторів та модемів, які передають показання газового лічильника дистанційно.Повідомляє пресслужба «Волиньгазу»Консультували клієнтів, розповідали про новий вид діяльності компанії АТ «Волиньгаз» - продаж газового обладнання, про те, як можна і треба економити, замінюючи старе газове обладнання на сучасне. Його споживачі можуть придбати в 11-ти клієнтських просторах 104.ua , які є на Волині: в Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Володимирі-Волинському, Горохові, Ківерцях, Рожищі, Старій Вижівці, Ратному та Камені-Каширському.«Нещодавно наша компанія почали надавати нову послугу і вже близько 1000 котлів придбали волиняни в клієнтських просторах – і юридичні особи, і фізичні особи. Сучасне газове обладнання користується попитом. Оскільки споживачі можуть економити до 40%. До того ж персональні менеджери для кожного клієнта індивідуально підбирають котел залежно від побажань і технічних характеристик, - розповідає начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз». - Запустили новий проєкт: рекламуємо газове обладнання в форматі наочної презентації. Котли, сигналізатори газу, пристрої дистанційної передачі даних на відстані витягнутої руки. За лічені хвилини можна підібрати прилади, які відповідають саме вашим потребам та характеристикам вашого помешкання».Також фахівці поінформували лучан про акцію «Волиньгазу» - технічне обслуговування внутрішніх газових мереж за 300 грн/рік. Ця послуга відповідно до законодавства є ринковою.Щоб опалювальний сезон розпочати вчасно та безпечно, кожен споживач, власник житла має укласти відповідний договір із оператором газорозподільної системи або іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

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