У російському порту розчавило вантажем українського моряка
Сьогодні, 19:15
У Російській Федерації та Швеції загинули два українських моряки.
Про це УНІАН повідомив морський юрист Микола Гольбін.
"У РФ трагічно загинув моряк з України – виробнича травма на судні спричинила смерть одесита. Трагедія сталася ще на початку серпня, але отримати достовірну інформацію і підтвердити її вдалося тільки зараз", - зазначив юрист.
Він додав, що з юридичної точки зору і характеру отримання травми, що спричинила смерть, сім'я має право вимагати куди більшу суму, ніж прописано в контрактах про найм.
"Її можна з легкістю помножити у кілька разів. З легкістю... Але я все ж припускаю, що судновласник спробує закрити питання дуже швидко і на контрактній сумі, так би мовити, відкупитися малою кров'ю", - зазначив Гольбін.
За його даними, жителя Одеси, якому приблизно 50 років, розчавило вантажем в порту "Кавказ".
Також Микола Гольбін повідомив і про смерть іншого українського моряка у Швеції. Чоловік із Запорізької області, 1969 р. н. був виявлений на судні GERHARD G у своїй каюті мертвим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНІАН повідомив морський юрист Микола Гольбін.
"У РФ трагічно загинув моряк з України – виробнича травма на судні спричинила смерть одесита. Трагедія сталася ще на початку серпня, але отримати достовірну інформацію і підтвердити її вдалося тільки зараз", - зазначив юрист.
Він додав, що з юридичної точки зору і характеру отримання травми, що спричинила смерть, сім'я має право вимагати куди більшу суму, ніж прописано в контрактах про найм.
"Її можна з легкістю помножити у кілька разів. З легкістю... Але я все ж припускаю, що судновласник спробує закрити питання дуже швидко і на контрактній сумі, так би мовити, відкупитися малою кров'ю", - зазначив Гольбін.
За його даними, жителя Одеси, якому приблизно 50 років, розчавило вантажем в порту "Кавказ".
Також Микола Гольбін повідомив і про смерть іншого українського моряка у Швеції. Чоловік із Запорізької області, 1969 р. н. був виявлений на судні GERHARD G у своїй каюті мертвим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинських рятувальників відзначили нагородами. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У Луцьку в ДТП потрапили священники. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
У російському порту розчавило вантажем українського моряка
Сьогодні, 19:15
Самець демонструє владу: як обживаються в Луцькому зоопарку миколаївські левенята. ВІДЕО
Сьогодні, 18:48