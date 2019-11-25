У російському порту розчавило вантажем українського моряка





Про це Микола Гольбін.



"У РФ трагічно загинув моряк з України – виробнича травма на судні спричинила смерть одесита. Трагедія сталася ще на початку серпня, але отримати достовірну інформацію і підтвердити її вдалося тільки зараз", - зазначив юрист.



Він додав, що з юридичної точки зору і характеру отримання травми, що спричинила смерть, сім'я має право вимагати куди більшу суму, ніж прописано в контрактах про найм.



"Її можна з легкістю помножити у кілька разів. З легкістю... Але я все ж припускаю, що судновласник спробує закрити питання дуже швидко і на контрактній сумі, так би мовити, відкупитися малою кров'ю", - зазначив Гольбін.



За його даними, жителя Одеси, якому приблизно 50 років, розчавило вантажем в порту "Кавказ".



Також Микола Гольбін повідомив і про смерть іншого українського моряка у Швеції. Чоловік із Запорізької області, 1969 р. н. був виявлений на судні GERHARD G у своїй каюті мертвим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Російській Федерації та Швеції загинули два українських моряки.Про це УНІАН повідомив морський юрист"У РФ трагічно загинув моряк з України – виробнича травма на судні спричинила смерть одесита. Трагедія сталася ще на початку серпня, але отримати достовірну інформацію і підтвердити її вдалося тільки зараз", - зазначив юрист.Він додав, що з юридичної точки зору і характеру отримання травми, що спричинила смерть, сім'я має право вимагати куди більшу суму, ніж прописано в контрактах про найм."Її можна з легкістю помножити у кілька разів. З легкістю... Але я все ж припускаю, що судновласник спробує закрити питання дуже швидко і на контрактній сумі, так би мовити, відкупитися малою кров'ю", - зазначив Гольбін.За його даними, жителя Одеси, якому приблизно 50 років, розчавило вантажем в порту "Кавказ".Також Микола Гольбін повідомив і про смерть іншого українського моряка у Швеції. Чоловік із Запорізької області, 1969 р. н. був виявлений на судні GERHARD G у своїй каюті мертвим.

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