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У російському порту розчавило вантажем українського моряка

У російському порту розчавило вантажем українського моряка
У Російській Федерації та Швеції загинули два українських моряки.

Про це УНІАН повідомив морський юрист Микола Гольбін.

"У РФ трагічно загинув моряк з України – виробнича травма на судні спричинила смерть одесита. Трагедія сталася ще на початку серпня, але отримати достовірну інформацію і підтвердити її вдалося тільки зараз", - зазначив юрист.

Він додав, що з юридичної точки зору і характеру отримання травми, що спричинила смерть, сім'я має право вимагати куди більшу суму, ніж прописано в контрактах про найм.

"Її можна з легкістю помножити у кілька разів. З легкістю... Але я все ж припускаю, що судновласник спробує закрити питання дуже швидко і на контрактній сумі, так би мовити, відкупитися малою кров'ю", - зазначив Гольбін.

За його даними, жителя Одеси, якому приблизно 50 років, розчавило вантажем в порту "Кавказ".

Також Микола Гольбін повідомив і про смерть іншого українського моряка у Швеції. Чоловік із Запорізької області, 1969 р. н. був виявлений на судні GERHARD G у своїй каюті мертвим.

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Теги: смерть, моряк
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