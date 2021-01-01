Пройшов уже 11 курсів «хімії»: молодий лучанин потребує допомоги

Небайдужих просять допомогти 23-річному. Ще у 2 роки йому поставили діагноз "Гостра лімфобластична лімфома".У 4 роки під час лікування він інфікувався вірусним гепатитом В. Хлопець пройшов уже 11 курсів хіміотерапії.Нині уже тиждень Володимир перебуває у критичному стані у реанімації Луцької міської клінічної лікарні, написала вчителька хлопцяу фейсбуці.У 2,5 роки Володимиру Кушнаренку поставили невтішний діагноз: гостра лімфобластична лімфома. З того часу хлопець постійно лікується та бореться із новими викликами. Володимир навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті журналістики.“Його організм не витримав… Лікарі сказали, що медикаментозне передозування (проводили гемодіаліз, “викачували” воду з легень). Зараз у хлопця зондове харчування, потрібна термінова операція на підшлунковій. Стан критичний і дуже потрібні кошти на лікування Вови!”, – зазначила Людмила Подворна.Мама хлопця перебуває не в Україні та через проблеми з документами не може виїхати, а біля нього лиш бабуся і друзі.