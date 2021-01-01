Пройшов уже 11 курсів «хімії»: молодий лучанин потребує допомоги
Сьогодні, 13:15
Небайдужих просять допомогти 23-річному Володимирові Кушнаренку. Ще у 2 роки йому поставили діагноз "Гостра лімфобластична лімфома".
У 4 роки під час лікування він інфікувався вірусним гепатитом В. Хлопець пройшов уже 11 курсів хіміотерапії.
Нині уже тиждень Володимир перебуває у критичному стані у реанімації Луцької міської клінічної лікарні, написала вчителька хлопця Людмила Подворна у фейсбуці.
У 2,5 роки Володимиру Кушнаренку поставили невтішний діагноз: гостра лімфобластична лімфома. З того часу хлопець постійно лікується та бореться із новими викликами. Володимир навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті журналістики.
“Його організм не витримав… Лікарі сказали, що медикаментозне передозування (проводили гемодіаліз, “викачували” воду з легень). Зараз у хлопця зондове харчування, потрібна термінова операція на підшлунковій. Стан критичний і дуже потрібні кошти на лікування Вови!”, – зазначила Людмила Подворна.
Мама хлопця перебуває не в Україні та через проблеми з документами не може виїхати, а біля нього лиш бабуся і друзі.
Реквізити Приватбанк 4149 6293 1329 4027 Подворна Галина
Моно банк 5375 4114 0526 7605 Людмила Подворна
Альфа-Банк 4102 3212 4619 9235 Людмила Подворна
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У 4 роки під час лікування він інфікувався вірусним гепатитом В. Хлопець пройшов уже 11 курсів хіміотерапії.
Нині уже тиждень Володимир перебуває у критичному стані у реанімації Луцької міської клінічної лікарні, написала вчителька хлопця Людмила Подворна у фейсбуці.
У 2,5 роки Володимиру Кушнаренку поставили невтішний діагноз: гостра лімфобластична лімфома. З того часу хлопець постійно лікується та бореться із новими викликами. Володимир навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті журналістики.
“Його організм не витримав… Лікарі сказали, що медикаментозне передозування (проводили гемодіаліз, “викачували” воду з легень). Зараз у хлопця зондове харчування, потрібна термінова операція на підшлунковій. Стан критичний і дуже потрібні кошти на лікування Вови!”, – зазначила Людмила Подворна.
Мама хлопця перебуває не в Україні та через проблеми з документами не може виїхати, а біля нього лиш бабуся і друзі.
Реквізити Приватбанк 4149 6293 1329 4027 Подворна Галина
Моно банк 5375 4114 0526 7605 Людмила Подворна
Альфа-Банк 4102 3212 4619 9235 Людмила Подворна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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