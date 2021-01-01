У випускника луцького вишу після онкології виявили гострий панкреатит: юнаку потрібна операція

Небайдужих просять допомогти 23-річному. Ще у 2 роки йому поставили діагноз "Гостра лімфобластна лімфома", а тепер він з гострим панкреатитом бореться за життя у Луцькій міській клінічній лікарні.Про це написала вчителька хлопцяу фейсбуці. У 4 роки під час лікування він інфікувався вірусним гепатитом В. Хлопець пройшов уже 11 курсів хіміотерапії.У 2,5 роки Володимиру Кушнаренку поставили невтішний діагноз: гостра лімфобластична лімфома. З того часу хлопець постійно лікується та бореться із новими викликами. Володимир родом із міста Кременець Тернопільської області, навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті філології та журналістики.Наразі його здоров'я значно підірвав гострий панкреатит у важкій формі.“Його організм не витримав… Лікарі сказали, що медикаментозне передозування (проводили гемодіаліз, “викачували” воду з легень). Зараз у хлопця зондове харчування, потрібна термінова операція на підшлунковій. Стан критичний і дуже потрібні кошти на лікування Вови!”, – зазначила Людмила Подворна.Друзі, що знаходяться поруч з ним кажуть, що кожен день йде біля 7 тис гривень на ліки, вливання плазми і крапельниці. Лікарі слідкують за його станом, який дозволив би зробити необхідну операцію.Мама хлопця перебуває не в Україні та через проблеми з документами не може виїхати, а біля нього лиш бабуся і друзі.