У випускника луцького вишу після онкології виявили гострий панкреатит: юнаку потрібна операція
Сьогодні, 13:15
Небайдужих просять допомогти 23-річному Володимирові Кушнаренку. Ще у 2 роки йому поставили діагноз "Гостра лімфобластна лімфома", а тепер він з гострим панкреатитом бореться за життя у Луцькій міській клінічній лікарні.
Про це написала вчителька хлопця Людмила Подворна у фейсбуці. У 4 роки під час лікування він інфікувався вірусним гепатитом В. Хлопець пройшов уже 11 курсів хіміотерапії.
У 2,5 роки Володимиру Кушнаренку поставили невтішний діагноз: гостра лімфобластична лімфома. З того часу хлопець постійно лікується та бореться із новими викликами. Володимир родом із міста Кременець Тернопільської області, навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті філології та журналістики.
Наразі його здоров'я значно підірвав гострий панкреатит у важкій формі.
“Його організм не витримав… Лікарі сказали, що медикаментозне передозування (проводили гемодіаліз, “викачували” воду з легень). Зараз у хлопця зондове харчування, потрібна термінова операція на підшлунковій. Стан критичний і дуже потрібні кошти на лікування Вови!”, – зазначила Людмила Подворна.
Друзі, що знаходяться поруч з ним кажуть, що кожен день йде біля 7 тис гривень на ліки, вливання плазми і крапельниці. Лікарі слідкують за його станом, який дозволив би зробити необхідну операцію.
Мама хлопця перебуває не в Україні та через проблеми з документами не може виїхати, а біля нього лиш бабуся і друзі.
Реквізити Приватбанк
5168 7451 0049 4258 Кулина Ольга (подруга)
4149 6293 1329 4027 Подворна Галина (вчителька)
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Про це написала вчителька хлопця Людмила Подворна у фейсбуці. У 4 роки під час лікування він інфікувався вірусним гепатитом В. Хлопець пройшов уже 11 курсів хіміотерапії.
У 2,5 роки Володимиру Кушнаренку поставили невтішний діагноз: гостра лімфобластична лімфома. З того часу хлопець постійно лікується та бореться із новими викликами. Володимир родом із міста Кременець Тернопільської області, навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті філології та журналістики.
Наразі його здоров'я значно підірвав гострий панкреатит у важкій формі.
“Його організм не витримав… Лікарі сказали, що медикаментозне передозування (проводили гемодіаліз, “викачували” воду з легень). Зараз у хлопця зондове харчування, потрібна термінова операція на підшлунковій. Стан критичний і дуже потрібні кошти на лікування Вови!”, – зазначила Людмила Подворна.
Друзі, що знаходяться поруч з ним кажуть, що кожен день йде біля 7 тис гривень на ліки, вливання плазми і крапельниці. Лікарі слідкують за його станом, який дозволив би зробити необхідну операцію.
Мама хлопця перебуває не в Україні та через проблеми з документами не може виїхати, а біля нього лиш бабуся і друзі.
Реквізити Приватбанк
5168 7451 0049 4258 Кулина Ольга (подруга)
4149 6293 1329 4027 Подворна Галина (вчителька)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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