вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У випускника луцького вишу після онкології виявили гострий панкреатит: юнаку потрібна операція

У випускника луцького вишу після онкології виявили гострий панкреатит: юнаку потрібна операція
Небайдужих просять допомогти 23-річному Володимирові Кушнаренку. Ще у 2 роки йому поставили діагноз "Гостра лімфобластна лімфома", а тепер він з гострим панкреатитом бореться за життя у Луцькій міській клінічній лікарні.

Про це написала вчителька хлопця Людмила Подворна у фейсбуці. У 4 роки під час лікування він інфікувався вірусним гепатитом В. Хлопець пройшов уже 11 курсів хіміотерапії.

У 2,5 роки Володимиру Кушнаренку поставили невтішний діагноз: гостра лімфобластична лімфома. З того часу хлопець постійно лікується та бореться із новими викликами. Володимир родом із міста Кременець Тернопільської області, навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті філології та журналістики.

Наразі його здоров'я значно підірвав гострий панкреатит у важкій формі.

“Його організм не витримав… Лікарі сказали, що медикаментозне передозування (проводили гемодіаліз, “викачували” воду з легень). Зараз у хлопця зондове харчування, потрібна термінова операція на підшлунковій. Стан критичний і дуже потрібні кошти на лікування Вови!”, – зазначила Людмила Подворна.

Друзі, що знаходяться поруч з ним кажуть, що кожен день йде біля 7 тис гривень на ліки, вливання плазми і крапельниці. Лікарі слідкують за його станом, який дозволив би зробити необхідну операцію.

Мама хлопця перебуває не в Україні та через проблеми з документами не може виїхати, а біля нього лиш бабуся і друзі.

Реквізити Приватбанк
5168 7451 0049 4258 Кулина Ольга (подруга)
4149 6293 1329 4027 Подворна Галина (вчителька)


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, рак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті зіткнулися автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
Волинські археологи зробили унікальне відкриття під час дослідження будинку Косачів
Сьогодні, 13:38
У випускника луцького вишу після онкології виявили гострий панкреатит: юнаку потрібна операція
Сьогодні, 13:15
Газове обладнання зіркових виробників доступне волинянам у клієнтських просторах 104.ua
Сьогодні, 13:07
Поселила в хліві з тваринами: судитимуть волинянку, яка взяла в трудове рабство трьох чоловіків. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
У лучанки, яка сама виховує доньку, виявили рак: рідні благають допомогти У лучанки, яка сама виховує доньку, виявили рак: рідні благають допомогти
19 серпень, 12:50
Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу Син учасника АТО з Луцька бореться з раком: рідні благають про допомогу
17 серпень, 10:21
Волинянка перенесла 60 «хімій», а її син – пересадку кісткового мозку: сім'я потребує допомоги Волинянка перенесла 60 «хімій», а її син – пересадку кісткового мозку: сім'я потребує допомоги
26 липень, 09:30
Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для 28-річного лучанина, у якого виявили рак крові Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для 28-річного лучанина, у якого виявили рак крові
08 червень, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська поліція розшукує чоловіка, який зник 3 роки тому
Сьогодні, 15:26
 0
На Волині викривають людей, що хочуть перетнути кордон з «липовими» довідками про вакцинацію
Сьогодні, 15:20
 0
Як у Підгайцях відзначатимуть державні свята та День громади. ПРОГРАМА
Сьогодні, 15:02
 0
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
Сьогодні, 14:53
 0
Судитимуть волинянина, який вбив власного сина під час застілля
Сьогодні, 14:31
 0
Медіа
відео
1/8