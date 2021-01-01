Волинські археологи зробили унікальне відкриття під час дослідження будинку Косачів
Сьогодні, 13:38
Волинська археологічна експедиція провела необхідні археологічні дослідження при здійсненні реставрації "Білого будиночку" родини Косачів у Колодяжному на Волині.
Виявили фундаменти споруди у північно-східному куті будинку, що перев’язані штрабами на рівні цоколю із основним масивом будівлі, а також фундаменти, цегляну підлогу та систему керамічної гідромережі продовження первісного підвалу впритул до північно-західного кута споруди, повідомив у фейсбуці археолог Віктор Баюк.
Обидва архітектурних елементи безсумнівно є автентичними і споруджувалися відразу при будівництві будинку для Лесі Українки у травні 1890 року місцевими майстрами на замовлення батька Лесі Українки Петра Антоновича Косача, каже Баюк.
Знайшли показовий комплекс рухомого археологічного матеріалу: зразки цегли із цоколя, скляний посуд із клеймами, ковані чотирикутні цвяхи, підкову, клямку, скляний та керамічний посуд часу будівництва та побутування "Білого будиночку".
Після відповідних консультацій результати розвідкових археологічних робіт врахують у проєкті реставрації споруди.
На фото - виявлені елементи та загальні панорами споруди.
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Виявили фундаменти споруди у північно-східному куті будинку, що перев’язані штрабами на рівні цоколю із основним масивом будівлі, а також фундаменти, цегляну підлогу та систему керамічної гідромережі продовження первісного підвалу впритул до північно-західного кута споруди, повідомив у фейсбуці археолог Віктор Баюк.
Обидва архітектурних елементи безсумнівно є автентичними і споруджувалися відразу при будівництві будинку для Лесі Українки у травні 1890 року місцевими майстрами на замовлення батька Лесі Українки Петра Антоновича Косача, каже Баюк.
Знайшли показовий комплекс рухомого археологічного матеріалу: зразки цегли із цоколя, скляний посуд із клеймами, ковані чотирикутні цвяхи, підкову, клямку, скляний та керамічний посуд часу будівництва та побутування "Білого будиночку".
Після відповідних консультацій результати розвідкових археологічних робіт врахують у проєкті реставрації споруди.
На фото - виявлені елементи та загальні панорами споруди.
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