Волинські археологи зробили унікальне відкриття під час дослідження будинку Косачів

Волинська археологічна експедиція провела необхідні археологічні дослідження при здійсненні реставрації "Білого будиночку" родини Косачів у Колодяжному на Волині.Виявили фундаменти споруди у північно-східному куті будинку, що перев’язані штрабами на рівні цоколю із основним масивом будівлі, а також фундаменти, цегляну підлогу та систему керамічної гідромережі продовження первісного підвалу впритул до північно-західного кута споруди, повідомив у фейсбуці археологОбидва архітектурних елементи безсумнівно є автентичними і споруджувалися відразу при будівництві будинку для Лесі Українки у травні 1890 року місцевими майстрами на замовлення батька Лесі Українки Петра Антоновича Косача, каже Баюк.Знайшли показовий комплекс рухомого археологічного матеріалу: зразки цегли із цоколя, скляний посуд із клеймами, ковані чотирикутні цвяхи, підкову, клямку, скляний та керамічний посуд часу будівництва та побутування "Білого будиночку".Після відповідних консультацій результати розвідкових археологічних робіт врахують у проєкті реставрації споруди.На фото - виявлені елементи та загальні панорами споруди.