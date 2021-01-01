У Луцьку 21 серпня мешканці двох вулиць годину сидітимуть без світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у суботу, 21 серпня, вимкнуть електроенергію за такими адресами:
З 11:00-12:00 - вул. вул. Івана Франка (частково), вул. Затишна (частково).
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за вашою адресою, радять підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
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З 11:00-12:00 - вул. вул. Івана Франка (частково), вул. Затишна (частково).
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за вашою адресою, радять підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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