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У Луцьку 21 серпня мешканці двох вулиць годину сидітимуть без світла

У Луцьку 21 серпня мешканці двох вулиць годину сидітимуть без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у суботу, 21 серпня, вимкнуть електроенергію за такими адресами:

З 11:00-12:00 - вул. вул. Івана Франка (частково), вул. Затишна (частково).

У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за вашою адресою, радять підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).

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Теги: світло, відключення
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