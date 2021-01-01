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У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих

У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
20-го серпня у відділенні поліції Нововолинська презентували фронт-офіс, мета якого - покращити надання поліцейських послуг. Приміщення обладнане відеокамерами, сучасними кімнатами для слідчих дій та затриманих.

Для реалізації цього проєкту виділили 900 тисяч гривень з міського бюджету, ще 1,5 мільйона гривень – кошти Головного управління Національної поліції, пише БУГ.

На заході були присутні начальник ГУНП Волині Юрій Крошко, Нововолинський міський голова Борис Карпус, представники прокуратури та інші запрошені гості.

Зайшовши у відділення поліції, можна побачити абсолютно новий вид. У приміщенні обладнали фронт-офіс – це місце у фойє, де людина зустрічається з поліцейським, від якого може отримати відповіді на всі питання, що цікавлять. Або ж поліцейський покличе профільного співробітника, який надасть необхідні консультації.

Тут можна написати заяву про вчинення правопорушення або втрату документів, записатися на особистий прийом, дізнатися про результати розгляду свого звернення тощо. Кімната для прийому громадян облаштована дитячим куточком.

В кімнатах наявна система відеомоніторингу для фіксації дій поліцейських.

Облаштували й кімнати для затриманих, які відповідають усім європейським нормам. Наявний санузол, зроблений сучасний ремонт.

Приміщення обладнали й іншими кімнатами: для спілкування затриманого з адвокатом, кімната для упізнання, побутова кімната, де можна приготувати обід.

Відділенню поліції Нововолинська також передали ключі від нового службового автомобіля.
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих
У найбільш кримінальному місті Волині відкрили фронт-офіс поліції з сучасними кімнатами для затриманих

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Теги: поліція, офіс, Нововолинськ
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Коментарі 1
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Нащадки кацапських переселенців бузять .
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