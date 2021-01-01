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У волинському місті зіткнулися автівки. ВІДЕО

У волинському місті зіткнулися автівки. ВІДЕО
19-го серпня у Нововолинську на проспекті Перемоги сталася ДТП.

Про це пише БУГ.

На перехресті проспекту та вулиці Василя Стуса зіткнулися легковий автомобіль "Тойота" та позашляховик "Фольксваген". Автівки зазнали незначних транспортних ушкоджень.

Як повідомили очевидці, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Водійки правоохоронців не викликали, розійшлися за європротоколом.


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Теги: ДТП, Нововолинськ
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