У волинському місті зіткнулися автівки. ВІДЕО





Про це пише



На перехресті проспекту та вулиці Василя Стуса зіткнулися легковий автомобіль "Тойота" та позашляховик "Фольксваген". Автівки зазнали незначних транспортних ушкоджень.



Як повідомили очевидці, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Водійки правоохоронців не викликали, розійшлися за європротоколом.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го серпня у Нововолинську на проспекті Перемоги сталася ДТП.Про це пише БУГ. На перехресті проспекту та вулиці Василя Стуса зіткнулися легковий автомобіль "Тойота" та позашляховик "Фольксваген". Автівки зазнали незначних транспортних ушкоджень.Як повідомили очевидці, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Водійки правоохоронців не викликали, розійшлися за європротоколом.

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