У волинському місті зіткнулися автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
19-го серпня у Нововолинську на проспекті Перемоги сталася ДТП.
Про це пише БУГ.
На перехресті проспекту та вулиці Василя Стуса зіткнулися легковий автомобіль "Тойота" та позашляховик "Фольксваген". Автівки зазнали незначних транспортних ушкоджень.
Як повідомили очевидці, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Водійки правоохоронців не викликали, розійшлися за європротоколом.
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Про це пише БУГ.
На перехресті проспекту та вулиці Василя Стуса зіткнулися легковий автомобіль "Тойота" та позашляховик "Фольксваген". Автівки зазнали незначних транспортних ушкоджень.
Як повідомили очевидці, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Водійки правоохоронців не викликали, розійшлися за європротоколом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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