Судитимуть волинянина, який вбив власного сина під час застілля





Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.



Прокурори Луцької окружної прокуратури затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 60-річним жителем села Грузятин Луцького району умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України).



Слідчі встановили, що 3 липня 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту



Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.



Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу

України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина судитимуть за вбивство сина.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Луцької окружної прокуратури затвердили і скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 60-річним жителем села Грузятин Луцького району умисного убивства (ч. 1 ст. 115 КК України).Слідчі встановили, що 3 липня 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив ножем у груди 36-річного сина і той помер . Конфлікт між родичами раптово виник під час застілля.Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексуУкраїни, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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