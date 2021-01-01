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На Волині викривають людей, що хочуть перетнути кордон з «липовими» довідками про вакцинацію

Із 5 серпня прикордонники 6 Волинського загону виявили 6 підроблених довідок про вакцинацію, за якими намагалися в’їхати як іноземці, так і українці.

Про це у фейсбуці інформує журналіст Андрій Гнатюк.

Лише вчора, 19 серпня, в пункті пропуску «Ягодин» виявили трьох українців з підробками. Начальник Сергій Лозинський закликає не вдаватися до таких порушень, адже в служби є можливість перевірити, чи документ справжній.

В’їхати в Україну можна за наявності певних протиковідних документів. Українці, якщо таких немає, мусять піти на 10-денну ізоляцію, або здати ПЛР-тест для її припинення. Також Лозинський наголосив, що в пунктах пропуску вже не проводять тестування на ковід.

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Теги: вакцинація, ковід
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