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Волинянина судитимуть за торгівлю амфетаміном

Волинянина судитимуть за торгівлю амфетаміном
Луцька окружна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 24-річним жителем села Підгайці Луцького району неодноразового незаконного придбання, зберігання й перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а також незаконного придбання, зберігання і носіння вогнепальної зброї і боєприпасів (ч.ч. 2,3 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Правоохоронці упродовж червня 2021 року встановили два факти придбання молодиком в Інтернеті чималих партій амфетаміну та PVP та згодом вилучили у нього ці речовини і незаконно придбаний пістолет із набоями під час проведення обшуку.

Міру покарання волинянину визначить суд.

Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

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Теги: амфетамін, Луцьк, суд
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